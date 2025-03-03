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Росіяни обстріляли Миколаївщину із РСЗВ

РСЗВ, фото: armyinform.com.uaРСЗВ, фото: armyinform.com.ua

Минулої доби, 2 березня, під російською атакою була одна громада Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 10:47 російська армія обстріляла Куцурубську громаду із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 1 березня російські війська двічі атакували Миколаївщину ударними дронами FPV. Внаслідок ударів в селі Куцуруб були пошкоджені автомобіль і лінії електропередач.

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