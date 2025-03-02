Через російський обстріл Миколаївщини без світла залишились чотири населені пункти
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 02 березня, 2025
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Учора, 1 березня, російські війська двічі атакували Куцурубську громаду Миколаївщини ударними дронами FPV.
Унаслідок ударів, які сталися о 13:44 та 14:10, в селі Дмитрівка було пошкоджено автомобіль і лінії електропередач, повідомили в Миколаївській ОВА.
Через обстріл без електропостачання залишилися чотири населені пункти громади: село Куцуруб, село Іванівка, село Яселка та село Дмитрівка. Подачу електроенергії відновили о 15:57. Постраждалих немає.
Окрім того, у ніч на 2 березня сили протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.
Нагадаємо, що 28 лютого російські війська також атакували Куцурубську громаду. Тоді було пошкоджено виробниче підприємство та приватні будинки.
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