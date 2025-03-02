Через російський обстріл Миколаївщини без світла залишились чотири населені пункти

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»

Учора, 1 березня, російські війська двічі атакували Куцурубську громаду Миколаївщини ударними дронами FPV.

Унаслідок ударів, які сталися о 13:44 та 14:10, в селі Дмитрівка було пошкоджено автомобіль і лінії електропередач, повідомили в Миколаївській ОВА.

Через обстріл без електропостачання залишилися чотири населені пункти громади: село Куцуруб, село Іванівка, село Яселка та село Дмитрівка. Подачу електроенергії відновили о 15:57. Постраждалих немає.

Окрім того, у ніч на 2 березня сили протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Нагадаємо, що 28 лютого російські війська також атакували Куцурубську громаду. Тоді було пошкоджено виробниче підприємство та приватні будинки.