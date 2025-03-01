На Миколаївщині через ворожі обстріли горіло одне з підприємств

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: «МикВісті»

На Миколаївщині 28 лютого російські війська атакували Куцурубську громаду. Пошкоджено виробниче підприємство та приватні будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вчора, 28 лютого, російські війська дев'ять разів атакували дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілів у селі Парутине виникла пожежа на території одного з виробничих підприємств, яку оперативно загасили. Крім того, у селі Дмитрівка – пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, мікроавтобус та трактор. Постраждалих немає.

У ніч на 1 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що уночі 28 лютого, близько 00:16, російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками.