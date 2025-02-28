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Обстріл Миколаєва: уламки дрона пошкодили склад, на території згоріла вантажівка

Уночі 28 лютого, близько 00:16, російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками.

Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, повідомили в Миколаївській ОВА.

Зазначається, що вогонь повністю знищив вантажний фургон, а також пошкодив складське приміщення та ще один вантажний автомобіль. За попередніми даними, постраждалих немає.

За даними ДСНС Миколаївщини, для гасіння залучили тактичного робота Magirus Wolf R1. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 20 квадратних метрів. 

Водночас сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили п’ять безпілотників Shahed 131/136.

Обстріл Миколаєва 28 лютого, фото: ДСНС МиколаївщиниОбстріл Миколаєва 28 лютого, фото: ДСНС Миколаївщини
Обстріл Миколаєва 28 лютого, фото: ДСНС МиколаївщиниОбстріл Миколаєва 28 лютого, фото: ДСНС Миколаївщини
Обстріл Миколаєва 28 лютого, фото: ДСНС МиколаївщиниОбстріл Миколаєва 28 лютого, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що вчора російські війська також атакували Миколаївщину FPV-дронами. Унаслідок ударів в одному із сіл було пошкоджено житловий будинок і лінію електропередач.

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