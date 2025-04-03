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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Сьогодні, 3 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. Сінна;
  • вул. П. Саксаганського;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Образцова;
  • пр. Миру;
  • вул. Г. Матуляка;
  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. Китобоїв;
  • вул. Космонавтів.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. 2 Маячний;
  • пров. Б. Хмельницького;
  • вул. Оранжерейна;
  • вул. Дачна СВТ Зорька;
  • вул. Дачна;
  • вул. Б. Хмельницького;
  • пров. 1 Маячний;
  • вул. Маячна;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Лиманська;
  • пров. 4 Маячний;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Адмірала Белінського;
  • пров. 1 Польовий;
  • вул. Братська;
  • пров. 2 Польовий;
  • пров. Балканський;
  • вул. Квіткова;
  • вул. Вокзальна;
  • пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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