Завершити відновлення житлових кварталів у двох районах Миколаєва обіцяють до літа 2025 року

Працівники підрядної організації відновлюють балкон в одній з квартир у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Завершити роботи з відновлення зруйнованих житлових кварталів мікрорайоні Ліски та Корабельному районі обіцяють до літа 2025 року.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Як у Миколаєві відновлюють житлові квартали: не латати, а створити комфорт».

Над відновленням кварталів працюють шість підрядних організацій. Фінансує ці роботи уряд Данії, а реалізовує проєкт Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Загалом мешканцям 42 багатоповерхівок встановлюють нові балкони і вікна у квартирах та під'їздах. Однак решта робіт у локаціях різниться:

у Корабельному районі вже влаштували дитячі і спортивні майданчики;

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

у мікрорайоні Ліски влаштовують внутрішньоквартальні проїзди: пішохідні доріжки, місця для паркування, проїжджу частину, а також зони відпочинку з лавочками та урнами.

Мешканець мікрорайону Ліски відпочиває на оновленій прибудинковій території, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Облаштована стоянка для автомобілів біля одного з житлових будинків у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Техніка підрядника, який займається відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Наразі UNOPS не може назвати точну вартість усіх цих робіт, оскільки роботи ще не завершені і проєкт «може виявитись і дешевше, і дорожче», пояснив у коментарі «МикВісті» керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен.

Однак, згідно з даними сайту державної системи DREAM, відновлення цих житлових кварталів попередньо оцінюють у близько 250 мільйонів гривень.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

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А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйона євро отримала Миколаївська область.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.