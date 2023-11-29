Сьогодні, 29 липня, Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що Глава держави взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.

Також президента ознайомили з роботою Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Миколаївській ОВА (РОМС), створеного на виконання доручення президента. Офіс координує та супроводжує проєкти, що імплементуються коштом основного партнера з відновлення Миколаївської області – Данії, а також її партнерів, серед яких муніципалітети, урядові організації та компанії з Німеччини, Японії, Республіки Корея та інших країн.

РОМС напрацьовує пропозиції щодо пріоритетних напрямів відбудови та розвитку економіки, ліквідації наслідків російської агресії на Миколаївщині.

Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, данському парламенту та суспільству за підтримку важливих проєктів в Україні.

«Нам потрібні такі успішні історії з дуже конкретними результатами. Це справді приклад успіху. Програма патронату над цим регіоном, а особливо над тими регіонами, які щодня перебувають під атаками, дуже важлива. Це приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо зробити. І вони можуть допомогти у відновленні України зараз, не чекаючи глобальних повоєнних планів з відновлення. Тому допомагайте Україні, бо наша країна саме зараз живе в боротьбі», – сказав Президент.

Президент наголосив, що держава робитиме все можливе, щоб зберегти інфраструктуру, інституції та безпеку для бізнесу навіть в умовах повномасштабної російської агресії.