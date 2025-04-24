Як у Миколаєві відновлюють житлові квартали: не латати, а створити комфорт

Відновлення житлових будинків у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Що уявляє кожен з нас, коли чує слово «відновлення»? Зазвичай — щось масштабне, грандіозне, з яскравою стрічкою на відкритті. Але в реальності відновлення має багато форм. І часто починається з простого — забити вибите обстрілами вікно, вивезти уламки чи залити щебенем вирву біля під’їзду. Цим у Миколаєві займаються комунальні служби.

А більш глобальним відновленням — Департамент житлово-комунального господарства і міжнародні партнери. Хтось — закриває першочергові потреби, хтось — інвестує в довгострокові проєкти з відбудови.

«МикВісті» розібралися, як сьогодні в місті повертають до життя пошкоджені житлові будинки, хто це робить і які проблеми залишаються.

Хто відновлює будинки в Миколаєві?

Першими роботу над відновленням будинків та прибудинкових територій після обстрілів починають комунальні служби Миколаєва. Зазвичай це працівники комунальних підприємств «ЕЛУ автодоріг», «Парки», «Миколаївкомунтранс», «Пілот» та районні адміністрації.

Комунальники прибирають наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня 2025 року, фото: «МикВісті»

Працівники та техніка опиняються на місцях прильотів одразу після рятувальників. Вони допомагають накрити понівечені дахи, забити вікна OSB-плитами та навести лад на подвір’ях: розчищають проїзди й тротуари від уламків та сміття. Їхню роботу можна назвати «екстреним» відновленням, адже вони допомагають містянам з першочерговим тимчасовим вирішенням проблеми.

— Будемо працювати стільки, скільки потрібно. З самого ранку на місці 24 працівники. Тут розмістили дві точки порізки OSB-плит та видачі плівки мешканцям, — сказав керівник підприємства «Пілот» Ігор Головатий після червоного обстрілу міста.

Техніка комунального підприємства, яку залучили до усунення наслідків нічної атаки «Шахедів» по Миколаєву, 10 квітня 2025 рік, фото: «МикВісті»

А далі, вже довготривалим відновленням будинків займається Департамент житлово-комунального господарства міської ради. Саме він відповідає у місті за повернення мешканців постраждалих багатоквартирних будинків до безпечного та комфортного житла. Для цього Департамент ЖКГ виконує таку роботу:

Технічне обстеження та експертизи. Департамент регулярно оголошує тендери на проведення таких обстежень, щоб визначити ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.

Житловий будинок у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Однак іноді мешканці бувають незгодні з результатами експертиз і замовляють додаткові. До прикладу зруйнований будинок на Адміральський, 32 спочатку планували знести. Але мешканці виступали категорично проти демонтажу, бо були впевнені, що технічний звіт покаже позитивний результат на їх користь. Згодом експертиза показала, що зруйнований будинок можна відновити, але зараз грошей на це у міському бюджеті немає.

Мешканець будинку на Адміральській, 32 показує зруйнований корпус будівлі, квітень 2024 року, фото: «МикВісті»

Трохи інша ситуація з будинком на Крилова 54. Там провели вже три експертизи. Остання показала, що частину дому треба все ж демонтувати. Лише після цих робіт можна буде замовити ще один технічний звіт, який надасть відповідь, чи зможе конструкція витримати подальші надбудування, щоб відбудувати заново оселі містян.

Проведення тендерів та вибір підрядників. Якщо обстеження показало, що будинок можна відновити, то Департамент ЖКГ оголошує тендери на виконання ремонтних робіт. Це включає як поточні ремонти, так і капітальні відновлення будівель.

Якщо казати у цифрах, то впродовж 2023 року департаменту вдалося капітально відновити 4 будинки, поточним ремонтом — 140.

Дещо меншими є показники 2024 року: капітальним ремонтом вдалося відновити 5 будинків, ще 22 — поточним, повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.

— Поточним ремонтом ми відновили 22 житлових будинки — це заміна вікон, встановлення пандусів, ремонт інженерних мереж. Що стосується покрівель, то було відновлено 29 дахів. У межах капітального ремонту відновлено 5 будинків із значними пошкодженнями конструктивних елементів, — сказав він.

Житловий будинок у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

У 2025 році Департамент ЖКГ збирається завершити відновлення 5 будинків, по яким торік вже провели закупівлі та уклали договори з підрядниками. Однак цього року у місті не планують відбудову житлових будинків, зруйнованих внаслідок російських обстрілів.

Зараз у бюджет Миколаєва немає грошей на відновлення таких будівель, пояснив директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.

— На жаль, з вилученням ПДФО з військових у нас не вистачає, щоб відремонтувати, не говорячи про те, щоб будувати нове. До того ж по суті, люди отримують сертифікати, за які вони можуть прибрати собі інше житло. Тому я не бачу тут критичної проблеми — багато хто вже скористався цією можливістю і має нове помешкання, — пояснив Дмитро Бездольний.

Данія відновлює житлові квартали у Миколаєві

Відновленням будинків у місті сьогодні займаються міжнародні партнери. Вже сьогодні у місті триває відновлення зруйнованих житлових кварталів: це дві локації у мікрорайоні Ліски та одна — в Корабельному районі. Над відновленням кварталів працюють шість підрядних організацій. Перші роботи розпочали рік тому — навесні 2024 року.

Загалом мешканцям 42 багатоповерхівок у всіх трьох локаціях встановлюють нові балкони і вікна у квартирах та під'їздах. Однак решта робіт у локаціях різниться:

у Корабельному районі влаштовують дитячі і спортивні майданчики. Наразі ці роботи вже завершили;

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Відновлений дитячий майданчик у Корабельному районі, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

у мікрорайоні Ліски влаштовують внутрішньоквартальні проїзди: пішохідні доріжки, місця для паркування, проїжджу частину, а також зони відпочинку з лавочками та урнами. Ці роботи обіцяють завершити до літа 2025 року.

Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Фінансує відновлення житлових кварталів уряд Данії. Але ідею відновлення цих кварталів запропонувала міська рада, пояснив у коментарі «МикВісті» керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен.

Керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен на святкуванні дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Остаточне рішення зайнятися відновлення кварталів ухвалили на засіданні Керівного комітету Партнерства між Миколаєвом та Данією ще у 2023 році. Тоді реалізовувати проєкт взялася партнерська організація Данії — Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Фахівець із комунікацій UNOPS в Україні Михайло Туряниця нам в коментарі розказав,що Офіс займається повним супроводом проєкту: від оцінки пошкоджень до технагляду робіт.