Як у Миколаєві відновлюють житлові квартали: не латати, а створити комфорт
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- Юлія Бойченко
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17:30, 24 квітня, 2025
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Що уявляє кожен з нас, коли чує слово «відновлення»? Зазвичай — щось масштабне, грандіозне, з яскравою стрічкою на відкритті. Але в реальності відновлення має багато форм. І часто починається з простого — забити вибите обстрілами вікно, вивезти уламки чи залити щебенем вирву біля під’їзду. Цим у Миколаєві займаються комунальні служби.
А більш глобальним відновленням — Департамент житлово-комунального господарства і міжнародні партнери. Хтось — закриває першочергові потреби, хтось — інвестує в довгострокові проєкти з відбудови.
«МикВісті» розібралися, як сьогодні в місті повертають до життя пошкоджені житлові будинки, хто це робить і які проблеми залишаються.
Хто відновлює будинки в Миколаєві?
Першими роботу над відновленням будинків та прибудинкових територій після обстрілів починають комунальні служби Миколаєва. Зазвичай це працівники комунальних підприємств «ЕЛУ автодоріг», «Парки», «Миколаївкомунтранс», «Пілот» та районні адміністрації.
Працівники та техніка опиняються на місцях прильотів одразу після рятувальників. Вони допомагають накрити понівечені дахи, забити вікна OSB-плитами та навести лад на подвір’ях: розчищають проїзди й тротуари від уламків та сміття. Їхню роботу можна назвати «екстреним» відновленням, адже вони допомагають містянам з першочерговим тимчасовим вирішенням проблеми.
— Будемо працювати стільки, скільки потрібно. З самого ранку на місці 24 працівники. Тут розмістили дві точки порізки OSB-плит та видачі плівки мешканцям, — сказав керівник підприємства «Пілот» Ігор Головатий після червоного обстрілу міста.
А далі, вже довготривалим відновленням будинків займається Департамент житлово-комунального господарства міської ради. Саме він відповідає у місті за повернення мешканців постраждалих багатоквартирних будинків до безпечного та комфортного житла. Для цього Департамент ЖКГ виконує таку роботу:
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Технічне обстеження та експертизи. Департамент регулярно оголошує тендери на проведення таких обстежень, щоб визначити ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.
Однак іноді мешканці бувають незгодні з результатами експертиз і замовляють додаткові. До прикладу зруйнований будинок на Адміральський, 32 спочатку планували знести. Але мешканці виступали категорично проти демонтажу, бо були впевнені, що технічний звіт покаже позитивний результат на їх користь. Згодом експертиза показала, що зруйнований будинок можна відновити, але зараз грошей на це у міському бюджеті немає.
Трохи інша ситуація з будинком на Крилова 54. Там провели вже три експертизи. Остання показала, що частину дому треба все ж демонтувати. Лише після цих робіт можна буде замовити ще один технічний звіт, який надасть відповідь, чи зможе конструкція витримати подальші надбудування, щоб відбудувати заново оселі містян.
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Проведення тендерів та вибір підрядників. Якщо обстеження показало, що будинок можна відновити, то Департамент ЖКГ оголошує тендери на виконання ремонтних робіт. Це включає як поточні ремонти, так і капітальні відновлення будівель.
Якщо казати у цифрах, то впродовж 2023 року департаменту вдалося капітально відновити 4 будинки, поточним ремонтом — 140.
Дещо меншими є показники 2024 року: капітальним ремонтом вдалося відновити 5 будинків, ще 22 — поточним, повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.
— Поточним ремонтом ми відновили 22 житлових будинки — це заміна вікон, встановлення пандусів, ремонт інженерних мереж. Що стосується покрівель, то було відновлено 29 дахів. У межах капітального ремонту відновлено 5 будинків із значними пошкодженнями конструктивних елементів, — сказав він.
У 2025 році Департамент ЖКГ збирається завершити відновлення 5 будинків, по яким торік вже провели закупівлі та уклали договори з підрядниками. Однак цього року у місті не планують відбудову житлових будинків, зруйнованих внаслідок російських обстрілів.
Зараз у бюджет Миколаєва немає грошей на відновлення таких будівель, пояснив директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.
— На жаль, з вилученням ПДФО з військових у нас не вистачає, щоб відремонтувати, не говорячи про те, щоб будувати нове. До того ж по суті, люди отримують сертифікати, за які вони можуть прибрати собі інше житло. Тому я не бачу тут критичної проблеми — багато хто вже скористався цією можливістю і має нове помешкання, — пояснив Дмитро Бездольний.
Данія відновлює житлові квартали у Миколаєві
Відновленням будинків у місті сьогодні займаються міжнародні партнери. Вже сьогодні у місті триває відновлення зруйнованих житлових кварталів: це дві локації у мікрорайоні Ліски та одна — в Корабельному районі. Над відновленням кварталів працюють шість підрядних організацій. Перші роботи розпочали рік тому — навесні 2024 року.
Загалом мешканцям 42 багатоповерхівок у всіх трьох локаціях встановлюють нові балкони і вікна у квартирах та під'їздах. Однак решта робіт у локаціях різниться:
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у Корабельному районі влаштовують дитячі і спортивні майданчики. Наразі ці роботи вже завершили;
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у мікрорайоні Ліски влаштовують внутрішньоквартальні проїзди: пішохідні доріжки, місця для паркування, проїжджу частину, а також зони відпочинку з лавочками та урнами. Ці роботи обіцяють завершити до літа 2025 року.
Фінансує відновлення житлових кварталів уряд Данії. Але ідею відновлення цих кварталів запропонувала міська рада, пояснив у коментарі «МикВісті» керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен.
Остаточне рішення зайнятися відновлення кварталів ухвалили на засіданні Керівного комітету Партнерства між Миколаєвом та Данією ще у 2023 році. Тоді реалізовувати проєкт взялася партнерська організація Данії — Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).
Фахівець із комунікацій UNOPS в Україні Михайло Туряниця нам в коментарі розказав,що Офіс займається повним супроводом проєкту: від оцінки пошкоджень до технагляду робіт.
— Ми проводимо оцінку пошкоджень, розробляємо проєктно-кошторисну документацію, шукаємо підрядників та проводимо пильний технічний нагляд, щоб впевнитись, що підрядник дотримується всіх міжнародних стандартів якості, — пояснив Михайло Туряниця.
Перед початком робіт фахівці UNOPS та Департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва оглядали пошкоджені по місту будинки і визначали, які квартири потребують відновлення найбільше.
— Вони об'їздили все місто і досліджували, які є потреби і які квартири потребують нагального відновлення або ремонту. Вже після цього було визначено, що саме в цих кварталах треба почати роботи, – розповів Якоб Хансен.
Наразі UNOPS не може назвати точну вартість усіх цих робіт, скільки роботи ще не завершені і проєкт «може виявитись і дешевше, і дорожче», каже Якоб Хансен. Однак, згідно з даними сайту державної системи DREAM, відновлення цих житлових кварталів попередньо оцінюють у близько 250 мільйонів гривень.
— Ми розуміємо, що є безпековий ризик, але з іншого боку, наш пріоритет — це щоб люди повернулися до міста і щоб вони мали де жити. Тому що ми розуміємо, що наразі ситуація з житлом складна — просто не вистачає житла для людей, — сказав Якоб Хансен.
Після завершення цих робіт Данія планує й надалі фінансувати відновлення житлових кварталів у Миколаєві, розповів «МикВісті» Якоб Хансен. Однак ще невідомо, які саме квартали відновлюватимуть після цього — наразі ще триває обговорення.
— Насправді по всіх районах Миколаєва є потреби у відновленні. Ці роботи, які зараз виконуються, мають бути завершені влітку цього року. Після цього ми подовжимо цей проєкт і знову маємо визначити, в яких саме районах працювати надалі. Цей діалог вже триває між містом і UNOPS, а Данія виступає як донор. Але наразі немає остаточного рішення, в який район ми будемо працювати після літа, — розповів він.
Що думають про відновлення кварталів миколаївці?
«МикВісті» також поспілкувалися з мешканцями мікрорайону Ліски та Корабельного району, щоб дізнатися їхню думку стосовно відновлення житлових кварталів, де вони мешкають.
— Нам змінили балкон, тому що він у нас постраждав внаслідок обстрілів. Навколо будинку зараз нам облаштували територію — взагалі класно, адже навіть ям тепер немає, — каже мешканка мікрорайону Ліски.Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»
— До початку робіт тут все виглядало дуже погано. З 1 по 9 поверх взагалі не було вікон, практично не було балконів. Зараз вже все замінили. Особисто нам — балкон і лоджію. Ми дуже вдячні, — каже мешканка Корабельного району Лариса.
— По проєкту підрядник працює як потрібно. По технології теж все класно. Навіть, подивіться, які нам встановили класні лавочки та урни Я, чесно, навіть і не думав, що таке буде. Люди всі задоволені, тому що це все замінювалось безкоштовно. Ми дякуємо. Дякуємо і UNOPS, і підрядникам, — каже мешканець Лісків Сергій.Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»
— Нам замінили вікна у квартирах і під'їздах. Одразу навіть зовнішній вигляд будинку змінився, стало дуже гарно. Тому що ще у 2022 році у нас усі вікна тут повилітали і з того часу вони були просто забиті фанерою, — сказала мешканка Корабельного району Світлана.
Загалом усі мешканці кажуть, що завдячують данським партнерам за відновлення житлових кварталів, однак вказують на декілька важливих моментів, які, на їх думку, потребують доопрацювання. Переважно про це говорять мешканці мікрорайону Ліски, де тривають роботи з благоустрою прибудинкової території.
Потрібно більше паркомісць
Вже сьогодні облаштованих стоянок у Лісках не вистачає на кількість автівок місцевих жителів, каже мешканець мікрорайону Микола.
— Звичайно, вже зараз парковок не вистачає: на шість будинків 15 паркомісць. Ви ж бачите, ось зараз усі місця зайняті, і це ще не усі машини. Розумієте, війна закінчиться і машин тут буде вдвічі більше, — пояснив він.Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»
Ще одна мешканка мікрорайону каже, що окремі стоянки, які облаштували у Лісках, можна було зробити більш місткими, оскільки площа навколо дозволяла такі роботи.
— Особисто я вважаю, що тут не всім нам вистачить місця для паркування. Наприклад, парковку можна було зробити більше, адже місце і площа дозволяє це. Але зробили дуже маленьку, — вважає жінка.
Мешканець мікрорайону Сергій також розповідає про нестачу паркомісць, однак додає, що з розумінням ставиться до цього, оскільки підрядник працює відповідно до вже затвердженого проєкту відновлення кварталів.
— Ми спілкувалися з донорською організацію UNOPS, вони багато чого корегували. Зрозуміло, що проєкт є проєкт. Багато чого вже не можна відкоригувати, тому що проєкт вже затверджений. Але паркових місць, так, не вистачає, — сказав Сергій.
Мешканці занепокоєні перепадами рівня землі
Після робіт з благоустрою прибудинкової території мікрорайону з'явилися перепади рівня землі. Мешканці хвилюються, що під час дощів цілі повір'я «стоятимуть» у воді.
— Ви розумієте, найголовніше тут — земля, яку потрібно завозити. Подивіться на цей майданчик, як піде дощ — діти тут будуть купатися. До цього рівень землі у нас був однаковий, а зараз нам його підняли вище: зробили доріжки і встановили бордюри. Тобто тепер ми маємо десь шукати землю. Це проблема, — каже мешканець мікрорайону Микола.Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»Підрядник працює над відновленням житлових кварталів у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»
Ще один мешканець Сергій розповідає, що їм вдалося знайти необхідну кількість землі, однак це дуже дорого, і такі гроші не передбачені цим проєктом.
— Є проблеми з ландшафтом. Я розмовляв з підрядником, і землю, в принципі, ми їм знайшли. Але я почув, що земля їм не підходить і тому подібне. Я розумію, що це великі видатки, тому що сюди мінімум 100 кубів землі треба завезти, – пояснив він.
Проєктом «оминули» дитячий майданчик, але мешканці шукають гроші самостійно
Посеред житлових будинків, де тривають роботи з відновлення, знаходиться застарілий дитячий майданчик, розповідає мешканець Лісків Сергій. Його не включили до проєкту з відновлення житлових кварталів. Тому, каже чоловік, він самостійно шукатиме кошти на відновлення дитячого майданчика та влаштування спортивного майданчика.
— Благоустрій, це дуже добре, але у нас є велике питання щодо дитячого і спортивного майданчика. Тому що діти – це наше майбутнє. Ми знаємо, що 50% дітей вже виїхали за кордон. І тих, які залишились, ми маємо якось заохочувати. Як заохочувати, якщо їм навіть немає де зайнятися спортом?, — каже Сергій.
Він також додав, що на сьогодні звертається по допомогу в цьому питанні до різних благодійних організацій.
— З самого початку теж були питання по дитячому і спортивному майданчику. Я ставив ці питання. Мені казали, що будуть щось вирішувати. Але на сьогодні без змін. Тому ми шукаємо інвестиції через «Червоний Хрест», через інші донорські організації.
Але, знаєте, якщо дивитися і шукати щось погане, то завжди можна знайти це. Однак я все ж дивлюсь з позитивної точки зору: наш район потрапив до реконструкції. Не повної, але потрапив. І це класно, — додав він.
Після двох років повномасштабної війни у Миколаєві почали з’являтися перші приклади системного відновлення житлової інфраструктури. Частину робіт бере на себе місто — технічні обстеження, тендери, ремонт дахів і комунікацій. Більші інфраструктурні проєкти — міжнародні партнери, зокрема уряду Данії та UNOPS.
У цій історії немає швидких рішень і простих відповідей. Але є результат: у кількох районах замість фанери — нові вікна, замість розбитого асфальту — доріжки і лавки. Але відновлення — це не лише про фізичні об’єкти, а й про довіру людей до процесу.
Юлія Бойченко, «МикВісті»
Цей матеріал виготовлений в межах проєкту «Посилення стійкості медіа в Україні», який впроваджується Фундацією «Ірондель» (Швейцарія) та IRMI, Інститутом регіональної преси та інформації (Україна). Проєкт фінансується Фондом «Швейцарська солідарність» (Swiss Solidarity)»
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