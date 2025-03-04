Підрядник обіцяє завершити проєкт будинку на Адміральській у Миколаєві до квітня, але грошей на нього так і не виділили

Зруйнований будинок на Адміральській, квітень 2024 року, фото: «МикВісті»

Проєкт відновлення будинку по вулиці Адміральська, 32 у Миколаєві мають завершити до квітня поточного року. Однак коштів на нього місто так і не виділило.

Про це «МикВісті» повідомили мешканці будинку.

За планами підрядної компанії «Арх дизайн» проєкт має бути підготовлений до квітня. У проєкт реконструкції включені наступні етапи робіт: будівництво мансарди, монолітне перекриття 2 і 3 підʼїздів, утеплення всього будинку, встановлення зовнішніх вікон, підвід комунікацій.

— Реконструкція будинка розрахована на три черги. Перша черга — це перша секція, найвціліліший підʼзд, друга черга — другий і третій підʼзд, а третя це зруйнована частина, вона майже спроєктована, зі слів проєктантів. Але в цілому проєкт ще не завершений. Поки проєкту немає, то і його вартості ми не розуміємо, — каже миколаївський будівельник та житель дому Віктор Загоруй.

Після розробки проєкт має пройти експертизу до кінця квітня, на яку міськрада попередньо виділила 53 тисячі гривень.

— Це єдине, на що виділили кошти. Це лише вартість експертизи. 150 мільйонів торік виділили на КП «Парки», знайшли мільйон гривень на клумбу, а на відновлення будинку немає, — додає Загоруй.

В свою чергу, на зустрічі місцевих із представниками ДЖКГ та підрядною компанією процес затягування розробки проєкту підрядник пояснив складністю самого будинку.

Зустріч місцевих жителів з представниками ДЖКГ та підрядною компанією пройшла на початку лютого. Фото: «МикВісті»

Водночас мешканці 14 квартир можуть скористатись програмою єВідновлення. Однак допоки будинок не буде реконструйовано. На даному етапі жителі мають самостійно звернутись у Державну архітектурно-будівельну інспекцію, аби зафіксувати наслідки пошкоджень і масштаб руйнувань.

Так виглядають квартири у вцілілому корпусі будинку. Фото: «МикВісті» Так виглядають квартири у вцілілому корпусі будинку. Фото: «МикВісті» Так виглядають квартири у вцілілому корпусі будинку. Фото: «МикВісті»

Після чого дані передадуть до Центральної районної адміністрації, яка має розрахувати кошторис витрат.

— Про ці деталі ми дізнались тільки під час наради із проєктантом та ДЖКГ, яка пройшла кілька тижнів тому. Тепер всі мають звернутись до ДАБІ, щоб вони оглянули квартири, виписали перелік. Представники адміністрації нам розʼяснили, що необіхдно. Цей шлях поки пройшли двоє жителів. Коли адміністрація розрахує все і назве суму, вона просто буде зафіксована. Роботи можуть розпочатись лише тоді, коли буде реконструйовано першу і другу секції. Час на це є. Але коли розпочнуть самі будівельні роботи, невідомо, — додає він.

Зруйнований будинок на Адміральській, 32

Про те, що будинок на Адміральскій, 32, підлягає відновленню, стало відомо у листопаді 2023 року.

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Ще донедавна будинок в центрі Миколаєва влада планувала знести. Місцеві виступали категорично проти демонтажу, бо були впевнені, що технічний звіт покаже позитивний результат на їх користь. Тому просили ДЖКГ встановити над домом тимчасовий дах на період холодів, щоб не допустити повного руйнування будівлі. Пізніше в департаменті пояснили, що це неможливо через відсутність експертизи.

Раніше «НикВести» писали, що в жовтні деякі з жителів будинку продовжували отримувати рахунки за комунальні послуги. Після цього надавачів комунальних послуг просили припинити нараховувати борг людям.

Як відомо, в ніч на 20 липня війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання було зруйновано триповерховий житловий будинок. Під час атаки в будинку загинуло літнє подружжя. Спочатку з-під завалів дістали тіло чоловіка. Трохи пізніше витягнули тіло жінки.

Через удар також зазнала руйнувань будівля обласного центру народної творчості, в якому за радянських часів знаходився будинок піонерів, де почав свій творчий шлях поет-пісенник Марк Лисянський.