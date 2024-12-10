Відновлення зруйнованого будинку на Адміральській у Миколаєві коштуватиме ₴41 млн

Корпус зруйнованого будинку на Адміральській, квітень 2024 року, фото: «МикВісті»

На відбудову напівзруйнованого будинку по вулиці Адміральській, 32, у центрі Миколаєва потрібно 41 мільйон гривень. У 2025 році на ці роботи планують передбачити лише 53 тисячі гривень.

Про це свідчать дані матеріалів до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

В основі проєкту повна реконструкція, а не капітальний ремонт, щоб поліпшити характеристики будівлі, повідомляли раніше виданню у Департаменті житлово-комунального господарства міської ради.

— Ви бачили, що четвертого під'їзду там взагалі немає. А ті три інші, які начебто є, досить пошкоджені. Усі внутрішні опорядження, скажімо так, треба проєктувати і робити наново: і перекриття, і балки, і покрівлю, — пояснив раніше «МикВісті» заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник.

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Корпус зруйнованого будинку на Адміральській, квітень 2024 року, фото: «МикВісті»

Зруйнований будинок на Адміральській, 32

Будинок на Адміральській, 32 було частково зруйновано в ніч на 20 липня. Тоді війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву — внаслідок влучання було зруйновано триповерховий житловий будинок. В будинку загинуло літнє подружжя. Спочатку з-під завалів дістали тіло чоловіка, а трохи пізніше витягнули тіло жінки.

Ще донедавна будинок в центрі Миколаєва влада планувала знести. Місцеві виступали категорично проти демонтажу, бо були впевнені, що технічний звіт покаже позитивний результат на їх користь. Тому просили Департамент житлово-комунального господарства міської ради встановити над домом тимчасовий дах на період холодів, щоб не допустити повного руйнування будівлі. Пізніше в департаменті пояснили, що це неможливо через відсутність експертизи.

Корпус зруйнованого будинку на Адміральській, квітень 2024 року, фото: «МикВісті»

Водночас, як раніше «МикВісті» писали, в жовтні 2023 року деякі з жителів будинку продовжували отримувати рахунки за комунальні послуги. Після цього надавачів комунальних послуг просили припинити нараховувати борг людям.

У листопаді 2023 року стало відомо, що будинок на Адміральській, 32 підлягає відновленню. Такий результат показала незалежна експертиза, яку самостійно замовили жителі будинку.

Згодом стало відомо, що на розробку проєкту з відбудови напівзруйнованого будинку по вулиці Адміральській, 32 з бюджету Миколаєва виділять 1 мільйон гривень.

А після — договір на розробку проєкту відбудови Департамент ЖКГ уклав з компанією «Арх дизайн».