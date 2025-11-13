У школі на Одещині вибухнула навчальна граната, яку принесла учениця

У школі в Одеській області вибухнула навчальна граната. Фото: Нацполіція

В Окнянському опорному закладі освіти Подільського району кілька днів тому стався вибух навчальної гранати, яку до школи принесла дев’ятирічна учениця третього класу.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, під час гри в коридорі один із хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце, що спричинило вибух. Дитина отримала незначні подряпини та не потребувала медичної допомоги. Інші учні не постраждали.

Поліція встановила, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не перевірили, що саме вона взяла з дому. На матір учениці склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Справу скерували до суду. Порушення карається попередженням або штрафом до 1700 гривень.

В Очакові 12-річного хлопця систематично цькували однокласники. Матір одного з кривдників та директора школи притягнули до адміністративної відповідальності