 Обстріл цивільних суден в Одеській області 30 грудня

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • -2.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські безпілотники атакували цивільні судна на Одещині: є поранені

Балкер Captain Karam після атаки російських дронів. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУБалкер Captain Karam після атаки російських дронів. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУ

У вівторок, 30 грудня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільні судна Emmakris III та Captain Karam в Одеській області. Внаслідок обстрілу поранені цивільні.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил України.

У ВМС уточнили, що обидва судна були під прапором Панами. Під час атаки балкер Captain Karam заходив до порту для завантаження пшениці.

«Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку», — наголосили в ВМС.

Військові також підкреслили, що навмисні атаки на цивільні об’єкти є воєнним злочином.

Пошкодження балкера Emmakris III після удару російських дронів на порт на Одещині. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУПошкодження балкера Emmakris III після удару російських дронів на порт на Одещині. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУ
Пошкодження балкера Emmakris III після удару російських дронів на порт на Одещині. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУПошкодження балкера Emmakris III після удару російських дронів на порт на Одещині. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження у портах Південний та Чорноморськ.

За попередніми даними, поранення отримала одна людина. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару.

Останні новини про: Одещина

Через сніг і сильний вітер на Одещині оголосили штормове попередження
У ТЦК на Одещині помер чоловік: кажуть, що він раптово втратив свідомість
На Одещині судитимуть посадовця районного ТЦК, якого обвинуваченого в одержанні хабаря у $3 тис.
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

На Одещині судитимуть посадовця районного ТЦК, якого обвинуваченого в одержанні хабаря у $3 тис.
У ТЦК на Одещині помер чоловік: кажуть, що він раптово втратив свідомість
Через сніг і сильний вітер на Одещині оголосили штормове попередження

У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

6 годин тому

Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Головне сьогодні