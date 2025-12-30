Російські безпілотники атакували цивільні судна на Одещині: є поранені
- Даріна Мельничук
17:15, 30 грудня, 2025
У вівторок, 30 грудня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільні судна Emmakris III та Captain Karam в Одеській області. Внаслідок обстрілу поранені цивільні.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил України.
У ВМС уточнили, що обидва судна були під прапором Панами. Під час атаки балкер Captain Karam заходив до порту для завантаження пшениці.
«Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку», — наголосили в ВМС.
Військові також підкреслили, що навмисні атаки на цивільні об’єкти є воєнним злочином.
Нагадаємо, Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження у портах Південний та Чорноморськ.
За попередніми даними, поранення отримала одна людина. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару.
