Російські безпілотники атакували цивільні судна на Одещині: є поранені

Балкер Captain Karam після атаки російських дронів. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУ

У вівторок, 30 грудня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільні судна Emmakris III та Captain Karam в Одеській області. Внаслідок обстрілу поранені цивільні.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил України.

У ВМС уточнили, що обидва судна були під прапором Панами. Під час атаки балкер Captain Karam заходив до порту для завантаження пшениці.

«Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку», — наголосили в ВМС.

Військові також підкреслили, що навмисні атаки на цивільні об’єкти є воєнним злочином.

Пошкодження балкера Emmakris III після удару російських дронів на порт на Одещині. 30 грудня 2025 року. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу зафіксували пошкодження у портах Південний та Чорноморськ.

За попередніми даними, поранення отримала одна людина. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару.