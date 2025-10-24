ЄС гарантував фінансову допомогу Україні до 2027 року, — Зеленський

ЄС продовжить підтримку України та готує новий санкційний пакет проти Росії. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Європейський Союз взяв на себе зобов’язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року включно та підтвердив політичну волю використати заморожені російські активи на користь України.

Про це глава держави заявив за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.

Володимир Зеленський наголосив, що одним із головних досягнень саміту стало одностайне рішення країн-членів ЄС щодо продовження фінансової підтримки України не лише на наступний рік, а й у 2027 році.

Він також повідомив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів. За словами президента, Євросоюз висловив політичну підтримку спрямуванню цих коштів на оборону України. Тепер Єврокомісія має опрацювати технічні та юридичні деталі реалізації цього рішення.

Крім того, президент зазначив, що очікуються позитивні результати у питанні посилення протиповітряної оборони України. Деталі поки не розголошуються, однак Володимир Зеленський відзначив готовність партнерів до оперативної співпраці.

Також триває робота з партнерами щодо підтримки української енергетики — зокрема, відновлення пошкоджених об’єктів та постачання необхідних ресурсів.

Серед інших підсумків саміту — остаточне ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Володимир Зеленський подякував за це рішення та повідомив, що Україна синхронізує цей пакет у своїй юрисдикції. Він також закликав Велику Британію, Норвегію та Швейцарію приєднатися до цих обмежень.

Президент додав, що Україна вже починає роботу над наступним санкційним пакетом спільно з Євросоюзом і партнерами, адже Росія має зазнавати відчутних економічних наслідків через війну.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської ради ухвалити механізм використання заморожених російських активів. За його словами, запропонована модель «законна і справедлива» та базується на ідеї майбутніх репарацій.

Він переконаний, що в руках європейських країн нині перебувають значні кошти, які можуть не лише посилити стійкість України, а й сприяти розвитку самих країн ЄС.

Водночас Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» Європейського Союзу на суму 140 мільярдів євро, який планувалося профінансувати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали розгляд питання до грудня, через що Україна не зможе отримати кошти на початку 2026 року.