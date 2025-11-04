Рада Євросоюзу виділить €1,8 млрд для підтримки України

Рада Євросоюзу виділить €1,8 млрд підтримки України. Фото: Reuters

Рада Європейського Союзу схвалила п'ятий платіж Україні на суму понад 1,8 мільярда євро в рамках інструменту Ukraine Facility.

Про це повідомляється сайт Ради ЄС.

«Україна отримає понад 1,8 мільярда євро фінансування після того, як Рада ухвалила рішення про п'ятий черговий транш підтримки в рамках Ukraine Facility», — йдеться у повідомленні.

В пресслужбі пояснила, що ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для схвалення п'ятого траншу, а також один невиконаний крок з попереднього, четвертого траншу фінансової допомоги.

«Фінансування спрямоване головним чином на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку подальшої роботи її державного управління», — повідомляє Рада ЄС.

Зазначається, що виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з Планом України (Ukraine Plan), який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, необхідних для вступу до ЄС протягом наступних років.

Механізм Ukraine Facility, який набув чинності 1 березня 2024 року, передбачає до 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік. Із цієї суми до 32 мільярдів євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, викладених у Плані України (Ukraine Plan), при цьому розподіл коштів обумовлений досягненням визначених показників.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Європейський Союз взяв на себе зобов’язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року включно та підтвердив політичну волю використати заморожені російські активи на користь України.