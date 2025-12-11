Лавров заявив, що Росія «не планує нападати на Європу» та пропонує письмові гарантії. Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру атакувати країни Європи й готова «підтвердити це письмово».

Про це пише російське агентство ТАСС.

Під час круглого столу у посольстві Сергій Лавров заявив, що Москва не розробляє агресивних планів проти держав НАТО чи ЄС і готова закріпити такі твердження у «юридичному документі».

Водночас він знову пригрозив, що будь-який європейський контингент на території України Росія вважатиме «легітимною військовою ціллю».

Сергій Лавров також повідомив, що США передано російські пропозиції щодо «колективних гарантій безпеки», які передбачають, щоб Україна стала «позаблоковою, нейтральною і без’ядерною».

Раніше президент РФ Володимир Путін вже заявляв, що Москва нібито може офіційно зафіксувати, що не планує військової агресії проти європейських країн. Водночас він назвав «не при здоровому глузді» тих європейських політиків, які публічно попереджають про можливу російську агресію.