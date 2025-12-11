  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 6.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лавров заявив, що Росія «не планує нападати на Європу» та пропонує письмові гарантії

Лавров заявив, що Росія «не планує нападати на Європу» та пропонує письмові гарантії. Фото: Associated PressЛавров заявив, що Росія «не планує нападати на Європу» та пропонує письмові гарантії. Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру атакувати країни Європи й готова «підтвердити це письмово».

Про це пише російське агентство ТАСС.

Під час круглого столу у посольстві Сергій Лавров заявив, що Москва не розробляє агресивних планів проти держав НАТО чи ЄС і готова закріпити такі твердження у «юридичному документі».

Водночас він знову пригрозив, що будь-який європейський контингент на території України Росія вважатиме «легітимною військовою ціллю».

Сергій Лавров також повідомив, що США передано російські пропозиції щодо «колективних гарантій безпеки», які передбачають, щоб Україна стала «позаблоковою, нейтральною і без’ядерною».

Раніше президент РФ Володимир Путін вже заявляв, що Москва нібито може офіційно зафіксувати, що не планує військової агресії проти європейських країн. Водночас він назвав «не при здоровому глузді» тих європейських політиків, які публічно попереджають про можливу російську агресію.

Останні новини про: Війна в Україні

Лавров: переговори з США підтвердили «взаємне розуміння» щодо України
Половина Херсона без тепла: строки відновлення роботи ТЕЦ залишаються невідомими
10 років тюрми отримав російський військовий за катування мирної мешканки на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Катерина Середа
новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

10 років тюрми отримав російський військовий за катування мирної мешканки на Миколаївщині
Половина Херсона без тепла: строки відновлення роботи ТЕЦ залишаються невідомими
Лавров: переговори з США підтвердили «взаємне розуміння» щодо України

«Недалекий», — Сєнкевич публічно образив керівника свого антикорупційного департаменту, з яким працював у мерії 10 років

Кім заявив, що правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів у справі харчування дітей у Миколаєві

1 година тому

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні