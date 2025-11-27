Путін заявив, що Росія «не планує нападати на Європу». Фото: АР

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва нібито може офіційно зафіксувати, що не планує військової агресії проти європейських країн.

Про це він сказав під час пресконференції 27 листопада, пише «Интерфакс».

Путін заявив, що будь-які запевнення слід оформлювати у «дипломатичній мові», хоча, за його словами, твердження про відсутність російських планів нападу на Європу «звучать смішно», адже Кремль «ніколи цього не планував».

— Тому що одна справа, загалом, сказати, що Росія не збирається нападати на Європу, для нас це звучить смішно, правда. Ми ніколи не збиралися, але, якщо вони хочуть почути від нас, ну, давайте, ми це зафіксуємо. Питань немає, — заявив Володимир Путін.

Водночас він назвав «не при здоровому глузді» тих європейських політиків, які публічно попереджають про можливу російську агресію. Путін додав, що Росія готова надати будь-які формальні підтвердження.

— Тим не менш, якщо це розкручено в суспільній свідомості, якщо вони налякали своїх громадян і хочуть почути, що ми не збираємося і у нас ніяких агресивних немає планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно, — сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, уряд Німеччини ухвалив закон, який надає поліції право збивати безпілотники, що становлять загрозу безпеці або порушують повітряний простір країни.