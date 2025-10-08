Уряд Німеччини дозволив поліції збивати дрони: тепер рішення за парламентом
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:44, 08 жовтня, 2025
-
У середу, 8 жовтня, уряд Німеччини ухвалив закон, який надає поліції право збивати безпілотники, що становлять загрозу безпеці або порушують повітряний простір країни. Тепер документ мають розглянути в парламенті.
Про це пише Reuters.
Згідно із законом, поліцейські зможуть знешкоджувати дрони не лише вогнепальною зброєю, а й лазерами чи засобами радіоелектронної боротьби, які блокують сигнали управління та навігації.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добриндт заявив, що при федеральній поліції створять спеціальний підрозділ боротьби з дронами, який співпрацюватиме з науковими установами, а також консультуватиметься з фахівцями Ізраїлю та України.
Поліція відповідатиме за дрони на низьких висотах (приблизно на рівні дерев), тоді як військові знешкоджуватимуть більші безпілотники.
— Інциденти з дронами становлять загрозу нашій безпеці. Ми цього не допустимо, — написав канцлер Фрідріх Мерц.
Закон ухвалили після низки інцидентів із дронами, зокрема 3 жовтня в аеропорту Мюнхена, коли через появу безпілотників скасували чи перенаправили десятки рейсів, а понад 10 тисяч пасажирів застрягли в аеропорту.
Подібні випадки раніше фіксували на території заводів, лікарень і енергетичних об’єктів у різних регіонах Німеччини, що викликало занепокоєння уряду.
Раніше, у Міністерстві оборони Латвії повідомили, що продовжили обмеження у повітряному просторі країни поблизу східного кордону з Білоруссю і Росією у вечірній та нічний час.
Останні новини про: Дрони (БпЛА)
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.