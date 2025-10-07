  • вівторок

Латвія продовжить частково закривати небо над кордоном із Білоруссю та РФ

Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору над кордоном із Білоруссю й Росією. Ілюстративне фото: АРЛатвія продовжила часткове закриття повітряного простору над кордоном із Білоруссю й Росією. Ілюстративне фото: АР

У Міністерстві оборони Латвії повідомили, що продовжили обмеження у повітряному просторі країни поблизу східного кордону з Білоруссю і Росією у вечірній та нічний час.

Обмеження діятиме «починаючи з середи, 8 жовтня, до подальших рішень, в темний час доби з 20:00 до 7:00», зазначили міністр оборони Андріс Спрудс.

— Враховуючи інциденти із порушення повітряного простору в інших країнах НАТО, а також той факт, що обмеження повітряного простору надає Національним збройним силам можливість проводити більш детальне спостереження за повітряним простором, проводити навчання із застосування дронів і боротьби з безпілотниками, а також розгортати і навчати мобільні бойові підрозділи, ухвалене рішення про продовження часткового закриття повітряного простору Латвії в темний час доби, — пояснив Андріс Спрудс.

За його словами, подальші рішення пов’язані з плануванням операції НАТО «Східний вартовий», а також координацією з рештою країн Балтії.

З 11 по 18 вересня повітряний простір Латвії вздовж східного кордону з Білоруссю і Росією був закритий повністю. Від 18 вересня по 8 жовтня обмеження діє в темний час доби з 20:00 до 7:00.

У Міноборони Латвії зауважили, що, за оцінкою армії, безпосередньої військової загрози для країни немає, але її збройні сили перебувають у стані підвищеної готовності під час комплексних військових навчань, що тривають від початку вересня до 8 жовтня.

Нагадаємо, що у Латвії стартував проєкт з відновлення торфовищ та заболочених територій на східному кордоні з РФ. Такі природні бар’єри мають стати додатковим елементом оборони країни.

