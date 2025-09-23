Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    23 вересня, 2025

Латвія відновлює болота на східному кордоні з РФ, щоб зміцнити оборону

Латвія відновлює болота на східному кордоні для посилення оборони. Ілюстративне фото: Getty ImagesЛатвія відновлює болота на східному кордоні для посилення оборони. Ілюстративне фото: Getty Images

У Латвії стартував проєкт з відновлення торфовищ та заболочених територій на східному кордоні з РФ. Такі природні бар’єри мають стати додатковим елементом оборони країни.

За даними Міністерства оборони, Національні збройні сили підтримують роботи з ревіталізації боліт, водойм та лісів на історично деградованих ділянках. Це не лише знижує шкоду для довкілля, а й сприяє оборонним операціям, дозволяючи ефективніше використовувати ресурси армії.

Проєкт реалізують у межах ініціативи «Підтримка ревіталізації історичних місць видобутку торфу». Особлива увага зосереджена на зонах, де відновлення боліт сприятиме будівництву Балтійської оборонної лінії.

Муніципалітети планують залучити фінансування ЄС за програмою політики згуртування 2021–2027, яка передбачає підтримку переходу до кліматичної нейтральності та поступову відмову від використання торфу в енергетиці.

Нагадаємо, що Естонія готова в майбутньому прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, які можуть нести ядерні бомби. 

