Естонія розглядає можливість розміщення британських винищувачів, здатних нести ядерну зброю, — медіа

Естонія готова прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A. Ілюстративне фото: Estonian Defense Forces

Естонія готова в майбутньому прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, які можуть нести ядерні бомби.

Про це заявив міністр оборони Ханно Певкур у коментарі для The Telegraph.

Відповідаючи на запитання про потенційне розміщення літаків у країні Певкур зазначив, що країна відкрита для пропозицій.

— Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників, — сказав Ханно Певкур.

Ця заява пролунала на тлі порушення російськими літаками повітряного простору Естонії 19 вересня. Експерти попереджають, що Москва може різко відреагувати на будь-які плани щодо переміщення ядерної зброї поблизу її кордонів.

Британські F-35 вже зараз ротаційно базуються на авіабазі Амарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, що охоплює також Латвію та Литву. Нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття.

Джерело, близьке до британських військових, зауважило, що на стратегічній позиції в Естонії «немає потреби мати повний ядерний потенціал». За його словами, F-35A «скоріше можуть провокувати конфлікт, ніж слугувати стримуванням», і в разі першого удару Росії будуть «високоризиковими».

Реакція ЄС

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою закликала лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого газу.

Реакція НАТО

НАТО також підтвердило факт порушення повітряного простору Естонії. За словами речниці Альянсу Елісон Гарт, на перехоплення російських літаків підняли італійські винищувачі F-35.