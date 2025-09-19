Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    19 вересня, 2025

Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії: ЄС і НАТО відреагували

МіГ-31. Фото: Андрій Шматко/WikimediaМіГ-31. Фото: Андрій Шматко/Wikimedia

Удень 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії. У відомстві зазначили, що після інциденту до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах РФ для вручення ноти протесту.

— Росія вже чотири рази цього року порушила повітряний простір Естонії. Але сьогоднішній інцидент із трьома винищувачами є безпрецедентно зухвалим, — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він наголосив, що агресивність Москви потребує рішучої відповіді — посилення політичного й економічного тиску.

Реакція ЄС

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою закликала лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого газу.

Реакція НАТО

НАТО також підтвердило факт порушення повітряного простору Естонії. За словами речниці Альянсу Елісон Гарт, на перехоплення російських літаків підняли італійські винищувачі F-35.

— Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та демонстрація здатності НАТО негайно реагувати, — наголосила Елісон Гарт.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що У Польщі планують перевірити майже чотири тисячі укриттів після масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі

