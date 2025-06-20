Латвія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість

Краєвид Риги. Ілюстративне фото: Moyaeuropa

Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє громадянам Росії та Білорусі укладати нові угоди з купівлі нерухомості в країні.

Як повідомляє латвійський суспільний мовник LSM, обмеження стосуються як фізичних, так і юридичних осіб із РФ та Білорусі. Закон не матиме зворотної дії — власники, які вже придбали нерухомість до його набуття чинності, зберігають своє право власності.

Водночас передбачено винятки. Зокрема, громадяни РФ або Білорусі, які мають постійний дозвіл на проживання в Латвії, можуть купити одне житло. Також дозволено успадковувати нерухомість від родичів.

Зазначається, що подібні обмеження вже діють у Литві з 2023 року, але, як тимчасовий захід.

Раніше повідомлялось, що Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з її агресією проти України.