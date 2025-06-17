Британія запровадила нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили судна, компанії та постачальники електроніки

Британія оголосила нові санкції проти Росії. Ілюстративне фото: Getty Images

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з її агресією проти України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті британського уряду.

Нові обмеження стосуються чотирьох фізичних осіб, шести юридичних осіб і двадцяти суден. Під санкції потрапили, зокрема, нафтові танкери, морські компанії, а також постачальники товарів, зокрема електроніки, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Велика Британія вже ввела санкції проти понад двох тисяч трьохсот осіб, організацій та суден.

Очікується, що у вівторок прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступить з промовою, в якій заявить, що «Росія не має всіх козирів у руках» та закличе союзників «скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск» на Кремль.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13020, який дозволить накладати санкції не лише на осіб, а й безпосередньо на судна та літаки, пов’язані з тіньовою логістикою Росії.