Рада підтримала законопроєкт про санкції проти тіньових танкерів РФ

Танкер флоту РФ. Фото: Bloomberg

У вівторок, 13 травня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13020, який дозволить накладати санкції не лише на осіб, а й безпосередньо на судна та літаки, пов’язані з тіньовою логістикою Росії.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, документ підтримали 269 парламентарів.

За його словами, законопроєкт надасть можливість запроваджувати санкції проти окремих танкерів, що беруть участь у незаконному транспортуванні нафти, нафтопродуктів, зброї чи військовослужбовців для потреб РФ.

«По факту, як накладати санкції не на юридичні особи, а на конкретні танкери», — написав Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що чинне законодавство дозволяє вводити санкції лише щодо юридичних або фізичних осіб, однак не охоплює транспортні засоби, як окремі об’єкти. Запропоновані зміни усувають цю прогалину, дозволяючи Україні точково реагувати на використання «тіньового флоту» Росії, який активно працює в обхід міжнародних санкцій.

Нагадаємо, що екіпаж російського танкера відкрив попереджувальний вогонь по німецькому військовому вертольоту, який здійснював розвідувальний політ над Балтійським морем.