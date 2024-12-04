  • середа

    4 грудня, 2024

  • 0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 0.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Балтійському морі російський танкер відкрив попереджувальний вогонь по німецькому гелікоптеру

У Балтійському морі російський танкер відкрив попереджувальний вогонь по німецькому гелікоптеру. Фото: Marius Becker/dpaУ Балтійському морі російський танкер відкрив попереджувальний вогонь по німецькому гелікоптеру. Фото: Marius Becker/dpa

Екіпаж російського танкера відкрив попереджувальний вогонь по німецькому військовому вертольоту, який здійснював розвідувальний політ над Балтійським морем. 

Про інцидент в кулуарах під час зустрічі країн НАТО в Брюсселі згадала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Die Welt.

Бербок не розкрила деталей події, зокрема, коли саме це сталося. Вона зазначила, що в Балтійському морі завжди є кораблі, які ухиляються від санкцій.

Політикиня також повідомила, що спостереження за трубопроводами та кабелями передачі даних у Балтійському морі посилять. За її словами, захист критичної інфраструктури та патрулювання треба збільшити через зростання гібридних атак, що здійснюються Росією та її союзниками.

Реклама

При цьому, газета Berliner Zeitung стверджує, що то був цивільний танкер.

Слід зазначити, що зазвичай сигнальні боєприпаси використовуються лише в екстрених ситуаціях. 

В той же час, речник німецького Міноборони на прохання прокоментувати інцидент у Балтійському морі заявив, що порушення правил на морі або в повітряному просторі час від часу трапляються, повідомляє газета Suddeutche Zeitung.

«І тоді це справа Військово-морського флоту або Військово-повітряних сил, які реагують врівноважено і мають ефект деескалації», — зазначив він.

Коментувати конкретну подію у Балтійському морі він не став.

Слід зазначити, що Велика Британія запровадила санкції до 30 суден російського «тіньового флоту», які займалися транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це стало найбільшим пакетом санкцій.

Останні новини про: Німеччина

€65 мільйонів: Німеччина виділила кошти на відновлення енергетики України
Захист логістичного хабу: Німеччина знову розгорне системи Patriot у Польщі
Шольц виступив проти передачі ракет Taurus Україні: Не можна грати в «російську рулетку»
Реклама

Читайте також:

новини

Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ

Світлана Іванченко
новини

«Потрібно слідкувати, щоб їх повернули на наші об’єкти», — нардеп Пасічний про кошти на укриття, які Миколаївщина не витратила у 2024 році

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили місця для платного паркування, але невідомо, коли вони запрацюють

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській ОВА в 2024 році виділили ₴5 млн на підтримку та розвиток місцевого бізнесу

Володимир Коваль
новини

З бюджету Миколаєва виділять ₴6 млн на стипендії спортсменам та ₴1 млн для «Ніко-Баскет»

Катерина Середа

Останні новини про: Німеччина

Шольц виступив проти передачі ракет Taurus Україні: Не можна грати в «російську рулетку»
Захист логістичного хабу: Німеччина знову розгорне системи Patriot у Польщі
€65 мільйонів: Німеччина виділила кошти на відновлення енергетики України

В школах Миколаєва планують розпочати безкоштовне харчування з 11 грудня

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

4 години тому

«Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні