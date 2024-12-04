У Балтійському морі російський танкер відкрив попереджувальний вогонь по німецькому гелікоптеру. Фото: Marius Becker/dpa

Екіпаж російського танкера відкрив попереджувальний вогонь по німецькому військовому вертольоту, який здійснював розвідувальний політ над Балтійським морем.

Про інцидент в кулуарах під час зустрічі країн НАТО в Брюсселі згадала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Die Welt.

Бербок не розкрила деталей події, зокрема, коли саме це сталося. Вона зазначила, що в Балтійському морі завжди є кораблі, які ухиляються від санкцій.

Політикиня також повідомила, що спостереження за трубопроводами та кабелями передачі даних у Балтійському морі посилять. За її словами, захист критичної інфраструктури та патрулювання треба збільшити через зростання гібридних атак, що здійснюються Росією та її союзниками.

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При цьому, газета Berliner Zeitung стверджує, що то був цивільний танкер.

Слід зазначити, що зазвичай сигнальні боєприпаси використовуються лише в екстрених ситуаціях.

В той же час, речник німецького Міноборони на прохання прокоментувати інцидент у Балтійському морі заявив, що порушення правил на морі або в повітряному просторі час від часу трапляються, повідомляє газета Suddeutche Zeitung.

«І тоді це справа Військово-морського флоту або Військово-повітряних сил, які реагують врівноважено і мають ефект деескалації», — зазначив він.

Коментувати конкретну подію у Балтійському морі він не став.

Слід зазначити, що Велика Британія запровадила санкції до 30 суден російського «тіньового флоту», які займалися транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це стало найбільшим пакетом санкцій.