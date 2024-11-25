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Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського «тіньового флоту»

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського «тіньового флоту». Фото: REUTERS / Yoruk IsikБританія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського «тіньового флоту». Фото: REUTERS / Yoruk Isik

Велика Британія запровадила санкції до 30 суден російського «тіньового флоту», які займалися транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це стало найбільшим пакетом санкцій.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великобританії.

Загалом під санкціями Великої Британії наразі перебуває 73 нафтових танкери, що більше, ніж у будь-якій іншій країні. Для порівняння, під санкціями США перебуває 39 суден, а ЄС — 19.

 Половина суден, які потрапили під обмеження, за останній рік перевезли нафту і нафтопродукти вартістю понад 4,3 мільярда доларів. Зазначається, що під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив, доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України.

«Доходи Росії від продажу нафти фінансують війну проти України. Я працюватиму з нашими партнерами в G7 і за її межами, щоб тиснути на Кремль та перервати потік грошей до їх воєнної скарбниці та послабити цю військову машину», — сказав він. 

На зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії Девід Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити санкційний тиск на Кремль, а також збільшити військову та фінансову підтримку України. Він також обговорив гуманітарну кризу в Газі, виклики міграції та спільні оборонні ініціативи в рамках Глобальної програми бойової авіації.

Нагадаємо, що за останній рік маловідомі компанії у більшості з Об'єднаних Арабських Еміратів придбали десятки танкерів, здатних перевозити зріджений природний газ, ймовірно, для російського «тіньового флоту».

Як повідомлялось, що попри санкції, в Росію було відправлено близько 2,3 мільярда доларів і євро з тих пір, як США і Європейський Союз заборонили експорт своїх банкнот в березні 2022 року.

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