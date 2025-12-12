  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 8.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія обстріляла 40 сіл і міст Херсонщини: п’ятеро поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російська армія впродовж доби била по 40 населених пунктах Херсонщини. Постраждали люди та цивільна інфраструктура.

Про це вранці 12 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені пункт незламності, газогін, сільськогосподарська техніка, багатоповерхівка, 11 приватних будинків, ангар, складське приміщення, гараж та автомобілі. П’ятеро людей отримали поранення.

Також нещодавно Олександр Прокудін повідомив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ. За його словами, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами. Нині без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок — приблизно 50% міста.

Останні новини про: Війна в Україні

Вісім разів росіяни атакували Миколаївщину за добу: пошкоджено автомобіль
Трамп заявив, що лише Зеленський незадоволений американським планом завершення війни
РФ знову вдарила по енергетиці Одещини: тисячі людей залишились без світла
Реклама

Читайте також:

новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
новини

Депутати погодили розробку детального плану території в Корабельному районі для будівництва обʼїзної дороги у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Якби стояла задача «намутити», ми б не оголошували тендер на кейтеринг, — Сєнкевич про скандал із шкільним харчуванням

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Орендую у неї приміщення», — директорка «Проссекко 8» про звʼязок з депутаткою Ременніковою

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

РФ знову вдарила по енергетиці Одещини: тисячі людей залишились без світла
Трамп заявив, що лише Зеленський незадоволений американським планом завершення війни
Вісім разів росіяни атакували Миколаївщину за добу: пошкоджено автомобіль

У Миколаєві УСР з поліцією прийшли з обшуком до «Проссекко 8», управління освіти та у КОП

Аліса Мелік-Адамян

Вісім разів росіяни атакували Миколаївщину за добу: пошкоджено автомобіль

Якби стояла задача «намутити», ми б не оголошували тендер на кейтеринг, — Сєнкевич про скандал із шкільним харчуванням

Обстріл Одещини: пошкоджені енергооб’єкти, склади та будинки, тисячі людей без світла