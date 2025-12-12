Росія обстріляла 40 сіл і міст Херсонщини: п’ятеро поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російська армія впродовж доби била по 40 населених пунктах Херсонщини. Постраждали люди та цивільна інфраструктура.

Про це вранці 12 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені пункт незламності, газогін, сільськогосподарська техніка, багатоповерхівка, 11 приватних будинків, ангар, складське приміщення, гараж та автомобілі. П’ятеро людей отримали поранення.

Також нещодавно Олександр Прокудін повідомив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ. За його словами, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами. Нині без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок — приблизно 50% міста.