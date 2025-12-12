РФ знову вдарила по енергетиці Одещини: тисячі людей залишились без світла

Наслідки удару по Одещині. Фото: Одеська ОВА

Одеська область зазнала масованої нічної атаки ударних безпілотників. Внаслідок ударів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, склади, адміністративна будівля та гараж. Частина регіону залишилася без електропостачання.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, удар спричинив пошкодження енергетичного об’єкта. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Декілька населених пунктів тимчасово знеструмлені, а критична інфраструктура працює від генераторів. Енергетики вже розпочали ремонт.

Наслідки удару по Одещині. Фото: Одеська МВА Наслідки удару по Одещині. Фото: Одеська МВА

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що в Одесі пошкоджено житловий будинок і кілька цивільних об’єктів. Частина міста залишилась без електрики. Комунальні служби розбирають завали, допомагають мешканцям із забиттям вибитих вікон і фіксують потреби людей. Попри складні умови, дитячі садки та школи продовжать працювати, адже забезпечені генераторами.

Наслідки удару по Одещині. Фото: Одеська МВА Наслідки удару по Одещині. Фото: Одеська МВА

Унаслідок удару знову постраждала підстанція ДТЕК — це вже двадцятий такий об’єкт в області, що зазнав серйозних руйнувань. Уражено також інфраструктуру ще однієї енергетичної компанії.

Завдяки резервним схемам вдалося підключити близько 40 тисяч домогосподарств. Ще приблизно 90 тисяч залишаються без світла. Енергетичні служби області працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі через масовані нічні атаки по об’єктах критичної інфраструктури були знеструмлені близько 61,5 тисячі абонентів, пошкоджені 8 житлових будинків та низку інших об’єктів.