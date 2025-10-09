Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко відреагував на зауваження містян щодо поведінки водіїв міського маршрутного транспорту.

Так, під час прямої трансляції він повідомив, що підприємство дійсно отримує скарги, однак кожну ситуацію розглядає індивідуально . Водночас посадовець закликав миколаївців з повагою та терпінням ставитися до водіїв автобусів.

— Так, ми отримуємо скарги від наших містян на поведінку, відповіді на якісь запитання, реакцію від наших водіїв. У кожному випадку ми розбираємось окремо. Але узагальнюючи, хочу від себе попросити та звернутись до наших містян: наші водії не прилетіли з Марсу. Вони не роботи, які розроблені Ілоном Маском. Це такі ж містяни, такі ж громадяни, як і ви. Водії, як і інші професії, це зріз нашого суспільства, нашого менталітету, нашої манери спілкування. Будь ласка, пам'ятайте, що водії нашого комунального транспорту, наших автобусів, вони працюють для вас. Вони не обслуговуючий персонал. Так, вони надають послуги, але в першу чергу вони люди. І до них теж прошу ставитись з повагою. Ви розумієте, взагалі, кількість пасажирів, яких перевозить водій за день, з якими він спілкується, відповідає на одні і ті ж запитання, одні і ті ж відповіді. Люди різні, — заявив він.

Водночас Дмитро Тесленко повідомив, що адміністрація КП реагує на всі звернення та, у разі підтвердження порушень, застосовує до водіїв дисциплінарні заходи.

— У кожному випадку вашої скарги, ми окремо розбираємось, якщо наш водій дійсно неправий, ми їх притягуємо до дисциплінарної відповідальності, навіть до звільнення. Але, будь ласка, наголошую, вони теж люди, вони громадяни, вони мають свої права, так, вони мають обов'язки, вони надають вам послуги, але прошу ставитись з повагою та подякою, — наголосив директор КП.

Нагадаємо, раніше Дмитро Тесленко заявляв, що комунальне підприємство «Миколаївпастранс» за рік змогло подолати нестачу водіїв на маршрутах, що дозволило суттєво збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.