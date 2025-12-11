  • четвер

Зеленський: Чекаю від депутатів пропозицій щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський закликав Раду визначити своє бачення виборів у воєнний час. Фото: Офис ПрезидентаЗеленський закликав Раду визначити своє бачення виборів у воєнний час. Фото: Офис Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із представниками Верховної Ради питання потенційного проведення виборів глави держави в умовах війни та тепер чекає на пропозиції депутатів.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, тема виборів під час дії воєнного стану активно звучить з боку міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, тому Україна має надати чіткі юридичні відповіді на всі виниклі питання.

Володимир Зеленський підкреслив, що не дозволить виникнення спекуляцій на цій темі й очікує, що народні депутати представлять своє бачення можливих рішень. Він також зауважив, що безпекові ризики залежать від партнерів, а політичні та правові виклики мають бути врегульовані всередині України.

Ситуація щодо виборів в Україні

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Politico стверджував, що Україна нібито «користується війною», щоб не проводити вибори, і заявив, що цей процес варто було б розпочати. Водночас він допустив, що Володимир Зеленський міг би перемогти в такому голосуванні.

Український президент уже неодноразово пояснював, що теоретично «відкритий» до виборів, однак проведення голосування під час війни є неможливим і небезпечним. На Мюнхенській безпековій конференції він наголошував, що вибори в умовах повномасштабного вторгнення можуть призвести до подальшої окупації країни.

Він підкреслив, що вибори можуть відбутися лише за умови вирішення двох ключових питань: як гарантувати безпеку під час голосування, зокрема для військових, та як змінити законодавчу базу, щоб вибори були легітимними.

Водночас у США також лунають заяви щодо виборів: спецпосланець президента Трампа Кіт Келлог підкреслював, що Вашингтон хотів би їх проведення після досягнення перемир’я з Росією.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що перші вибори після завершення воєнного стану в Україні матимуть унікальний формат і не підпадають під жоден із типів виборів, визначених Конституцією — ані строкових, ані дострокових.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року представники парламентських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та скасування воєнного стану.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Крім цього, абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.

