У Миколаєві з 1 вересня подорожчає харчування в школах та профтехучилищах

Харчування в школах. Архівне фото «МикВісті»

Виконком Миколаївської міськради ухвалив нові граничні ціни на харчування дітей у школах, профтехучилищах і спеціалізованих закладах. Зміни набудуть чинності з 1 вересня.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

Для школярів початкових класів, які харчуються безкоштовно за рахунок державного бюджету не більше як 70% вартості послуги та місцевого бюджету, встановлено такі максимальні ціни:

сніданок — 75,90 гривень,

обід — 94,20 гривень.

Для дітей з родин учасників бойових дій та інших пільгових категорій:

10–11 років: сніданок — 75,90 гривень, обід — 94,20 гривень;

11–14 років: сніданок — 85,80 гривень, обід — 110,40 гривень;

14–18 років: сніданок — 95,00 гривень, обід — 121,70 гривень.

У спеціальній школі для дітей із порушенням зору, які харчуються тричі на день:

до 4 років — 141,50 гривень (вартість не змінилась)

4–6(7) років — 174,40 гривень (вартість гне змінилась)

6–11 років — 228,80 гривень (було 170,60 гривень)

11–14 років — 267,30 гривень (було 197,90 гривень)

14–18 років — 372,20 гривень (було 218,70 гривень)

У закладах профтехосвіти:

діти-сироти та ті, хто на повному державному утриманні — 175,00 гривень на день;

діти під опікою або з малозабезпечених родин — 70,00 гривень на день.

Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

Раніше у Миколаєві з 1 січня 2025 року підвищили вартість харчування у дитсадках та школах з одноразовим харчуванням.

Після цього у квітні виконавчий комітет Миколаївської міськради ухвалив рішення про підвищення вартості харчування у дитсадках та спеціальній школі для дітей з порушеннями зору.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Днями Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради замовило ремонт приміщення харчоблока та обідньої зали у ліцеї №10 за 11,5 мільйонів гривень.

А на ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 мільйонів.