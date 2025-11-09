Страви не те, що недосолені, а іноді просто гидкі: батьки скаржаться на харчування в ліцеї №40

У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»

Батьки учнів Миколаївського ліцею №40 скаржаться на якість шкільного харчування та дорогі перекуси в буфеті. За їхніми словами, частина страв, які привозять у ланчбоксах, має непривабливий вигляд і смак, через що діти часто залишаються голодними.

Про це повідомляє видання Кorabelov.info.

Одна з мам розповіла, що її дитина повертає більшість страв: напої несолодкі, частина їжі має непривабливий вигляд і смак.

У ліцеї пояснюють, що перебої з водою виникають через ремонт їдальні, під час якого тимчасово перекривають стояки. Завершити роботи планують наприкінці листопада, після чого проблему обіцяють усунути.

— Дітей вивели навчатися очно, а в школі — ні води, ні нормальної їжі. Те, що в боксах привозять, моя дитина їсти не хоче. Напої несолодкі, а страви не те що недосолені, а іноді просто гидкі (що на вигляд, що на смак). Щоб не залишитися голодним, можна було би купити щось в шкільному буфеті, але ж там ціни — як у Верховній Раді! Сосиска в тісті — 35 гривень, маленька піца — 45 гривень. Це скільки грошей на місяць треба?, – розповідає одна з мам.

Шкільне харчування в ліцеї №40. Фото: Кorabelov.info Шкільне харчування в ліцеї №40. Фото: Кorabelov.info

Харчування зараз забезпечує кейтеринг: сніданки готують у школі №1 і доставляють у ланчбоксах о 07:30. Після завершення ремонту ліцей перейде на власне приготування страв і забезпечуватиме харчуванням також сусідні школи.

— Вода в ліцеї є (технічна, як і у всьому місті). Просто буває, що через капремонт шкільної їдальні іноді перекривають стояки. До кінця листопада ремонт має завершитися, і проблем не буде. Щодо їжі — то зараз у нас кейтеринг (їжу готують на базовій кухні першої школи і доставляють нам у ланчбоксах). А вже після ремонту їдальні ми самі будемо готувати — будемо опорною школою, тобто базовим пунктом приготування їжі як для наших учнів, так і для сусідніх закладів освіти, – каже Вікторія Сенкевич.

За словами директорки Вікторії Сенкевич, частина дітей не їсть окремі позиції меню. Близько 30% учнів відмовляються від певних страв, найбільше — від овочевих салатів, які повторюються. М’ясні страви, фрукти, какао та чай діти зазвичай сприймають добре. Частина каш інколи виходить невдалою.

— Так, деякі проблеми з харчуванням є. Приблизно 30% дітей не їдять деякі з тих страв. Але не все, а тільки те, що не подобається. По овочах трохи є питання, з салатами в нас біда: ці морква з капустою дещо набридли. Чому не можна частіше давати огірки, помідори? Одного разу були тушковані баклажани — так усім дітям дуже сподобалося... Коли мʼясо привозять (наприклад, курячу грудку) залюбки; хліб з маслом та сиром, яблука, банани, виноград — це всі їдять. Какао подобається, чай з липою. Яйця варені, вермішель (паста) — нормально. А от каша буває невдалою... До речі, це не обіди, це сніданки. О 07:30 привозять — і ми одразу по кабінетах роздаємо, щоб тепле діти могли поїсти, – розповіла директор ліцею.

Шкільне харчування в ліцеї №40. Фото: Кorabelov.info Шкільне харчування в ліцеї №40. Фото: Кorabelov.info

У ліцеї кажуть, що інформують міську владу про недоліки в меню, однак обіцяне оновлення поки що не впроваджене. Крім того, що попри зауваження, частина учнів просить добавку, а невідкриті ланчбокси передають тим, хто хоче отримати додаткову порцію.

— Я неодноразово повідомляла представникам міськради щодо недоліків дитячого харчування. Потроху виправляється ситуація, хоч стали олію до страв додавати. Але до меню, на жаль, є ще багато питань. Кожного тижня кажуть: меню буде змінюватися. Але коли це станеться? Всі чекаємо. Залишки їжі — невеликі. Бо є меню на тиждень, відоме наперед. І кожного дня проводиться опитування серед батьків учнів, хто з них завтра буде їсти, — деякі відмовляються, якщо в меню є те, що їм не подобається. І ми тоді на них не замовляємо в цей день. В таких випадках батьки дають з дому якісь перекуси дітям із собою. Отже, не можна сказати, що все погано з харчуванням. Деякі діти навіть добавку просять. І якщо хтось не торкався до своїх страв, навіть не відчиняв — то ми можемо зачинений ланчбокс дади додатково дитині, яка просить ще, – розповіла директор ліцею.

Випічку до буфету постачає Перший хлібозавод, який кожного ранку о 06:30 поставляє до навчального закладу під реалізацію свіжу запаковану випічку (булки з повидлом, капустою, картоплею, піци, сосиски в тісті) Ціни встановлює виробник, а нереалізовану продукцію забирають наступного ранку. Після запуску їдальні заклад планує готувати випічку самостійно.

— З іншими не можемо — бо лише велике підприємство має всі необхідні сертифікати. А крім того, якщо частину товару не купили за день — то наступного ранку вони його забирають, тож ми не маємо з цим ніяких проблем. Відповідно, ціни на випічку — заводські, ми на них не впливаємо. А коли буде запущена наша їдальня — то самі будемо і готувати, і пекти, — резюмувала Вікторія Сенкевич.

Скарги на харчування у школах Миколаєва

Нагадаємо, раніше батьки учнів миколаївських шкіл публікували у соцмережах скарги на безкоштовне харчування — говорили про холодні страви, занижені порції та брудний посуд.

Директор комунального підприємства, відповідального за харчування, Петро Вашеняк заявляв, що особисто перевіряв ситуацію і порції відповідали нормам, а на оприлюднених фото частина страв просто не була видна. Після цього ситуацію перевіряли як комунальне підприємство, так і Держпродспоживслужба, яка повідомила, що офіційних скарг не отримувала.

Цього року всі учні з 1 по 11 клас отримують безкоштовні обіди — витрати покривають держава та міський бюджет.

Після звернень батьків Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надіслало запит до управління освіти. У відповідь міська влада створила комісію за участі представників міськради, Держпродспоживслужби, депутатів та батьків. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили порушення: відсутність гарячої проточної води, посуд із пошкодженою емаллю, нестачу холодильників та проблеми зі зберіганням продуктів, а також недоліки в організації процесу і документації.

Представництво Уповноваженого заявило, що контролюватиме, як місто усуває недоліки. Раніше влада також повідомляла, що розглядає встановлення камер у шкільних їдальнях.