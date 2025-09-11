Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Держпродспоживслужба не отримувала скарг на якість харчування у школах Миколаєва

Фото: «МикВісті»У Держпродспоживслужбі Миколаєва не отримували скарг щодо харчування дітей у школах. Фото: «МикВісті»

У Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Про це «МикВісті» повідомили у пресслужбі Головного управління  Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

— Станом на сьогодні жодних звернень до нас не надходило. Якщо вони з’являться, Держпродспоживслужба здійснюватиме позапланові перевірки відповідно до законодавства», — зазначили у пресслужбі.

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

— Буфетниця пояснила, що нагетс поклала на картоплю, тому його частина була прихована. Я не хочу нікого звинувачувати, це не наклеп. Тарілка була чистою, але чому показано лише одну тарілку на фото? Було б краще сфотографувати весь стіл, щоб було видно загальну картину», — додав він.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна ШевченкоТак кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Контроль за якістю харчування у школах здійснює управління освіти Миколаївської міської ради. 

У Головному управлінні Держпродспоживслужби нагадали, що громадяни можуть подавати скарги за допомогою форми на сайті Держпродспоживслужби або електронною поштою (dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua). 

Додаткову інформацію щодо подання звернень можна отримати за телефоном: 0512-30-43-26.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію. 

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає

