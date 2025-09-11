«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Виконувач обов’язків директора комунально-виробничого підприємства Петро Вашняк. Фото: «МикВісті»

Директор комунально-виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашняк відреагував на скарги батьків, які стверджують, що діти незадоволені їжею у шкільних їдальнях. Про це він розказав у коментарі «МикВісті».

Як відомо, напередодні батьки миколаївських школярів у соцмережах поскаржилися на якість безкоштовного харчування в навчальних закладах. Зокрема, вони заявили, що порції не відповідають заявленим розмірам, страви подають холодними, а посуд у їдальнях — брудний.

За словами Петра Вашняка, він особисто перевіряв ситуацію, зокрема, у 41-й школі, де батьки скаржились на кількість їжі в тарілці.

— От я сьогодні (у середу, 10 вересня, — прим.) поїхав у 41-шу школу: зібралися директор, її заступниця, яка відповідає за харчування, працівники буфету. Я показав це фото, і директор школи каже, що вони накладають у тарілочку і роздають. Вона сама контролює, і стверджує, що неможливо, щоб так було, — каже Петро Вашняк.

Він пояснив, що порція відповідала нормам, але частину страви на фото було не видно, оскільки курячий нагетс лежав поверх картоплі.

— Буфетниця пояснила, що цей нагетс вона поклала на картоплю, і він там прикритий. Я нікого не хочу звинувачувати, що це наклеп чи ще щось. Я бачу, що тарілка чиста, але чому вона одна на фото? Сфотографували б увесь стіл, щоб була загальна картина, — зазначив він.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Окремо директор комунального підприємства зазначив, що робота підприємства починається о 6-й ранку. З цього часу керівництво разом із кухарями здійснює щоденний об’їзд шкіл і контролює процес приготування страв.

Директор КОП також визнав, що частина зауважень батьків справедливі. Він погодився, що нове меню дітям здається специфічним, і не всім воно до смаку. За його словами, якщо молодших школярів учителі ще можуть переконати скуштувати страви, то старшокласники часто відмовляються від їжі взагалі.

— Чи відслідковуєте ви, скільки не зʼїдають? — запитала журналістка. — Так, це я тримаю на постійному контролі й вимагаю від своїх заступників та керівництва комунального підприємства. Меню складне, не всі діти його сприймають і не всі куштують. Зранку дитина приходить, як правило, не голодна, а вже о 8:35 накривається перший сніданок, тож багато дітей його не їдять. У деяких школах, у молодших класах, вчителька заводить дітей у їдальню, пояснює, що це корисно і смачно — тоді вони куштують. А старшокласники заходять, подивляться й можуть навіть не спробувати, просто сідають за стіл, потім розвертаються і йдуть. На сьогодні багато директорів телефонують і дякують за приготування, кажуть, що діти задоволені, все добре. Але є й школи, які не задоволені самим меню. Я згоден, що деякі страви діти справді не їдять. Наприклад, якщо зранку подають капусту — не всі діти готові її їсти, — підсумував Петро Вашняк.

Хто затверджує меню у школах?

Він уточнив, що меню затверджене Міністерством охорони здоров’я за рецептурою Євгена Клопотенка, і вони мають його дотримуватись. Через те, що діти відмовляються їсти — значну частину продуктів викидають.



— Меню затверджене Міністерством охорони здоров’я. Ми працюємо в обмежених рамках, — сказав директор комунального підприємства. — Що трапляється з їжею, яку не зʼїдають діти? — Її працівники їдалень збирають у сміття. Але серце, звичайно, болить, що велика кількість продуктів не зʼїдається. Це дуже засмучує, — сказав Петро Вашняк.

Так виглядає меню у школах Миколаєва цього тижня, фото надав Петро Вашняк

Окремо він розповів, що підприємство обслуговує 83 навчальних заклади. Уточнюючи, він додав, що частина шкіл готує їжу самостійно, а частина отримує її з базових закладів.

— На сьогодні ми обслуговуємо 83 заклади. Це школи й садки, приблизно 30 садків, решта — школи. Є такі школи, які називаються базовими — там готують їжу. А є школи, куди їжу привозять із цих базових шкіл. У таких закладах є лише буфет: там тільки столи і стільці. Таких шкіл небагато. Як правило, туди привозять гарячу їжу згідно з нормами харчування. На місці цю продукцію приймають буфетниці й накладають у тарілки. Також у деякі навчальні заклади ми привозимо їжу в ланчбоксах, — розповів Петро Вашняк.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.