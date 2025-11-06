У Миколаєві КОП найматиме субпідрядників для організації шкільного харчування

Шкільне харчування в Миколаєві частково передадуть субпідрядникам. Фото: архів «МикВісті»

Миколаїв готує оновлення системи шкільного харчування: місто закупає підігрівні шафи, а комунальне підприємство залучатиме субпідрядників для кейтерингу в школах без кухонь.

Про це «МикВісті» повідомив мер Олександр Сєнкевич, коментуючи результати перевірок харчування.

Мер пояснив, що нинішня система не справляється з навантаженням: школи були розраховані на харчування приблизно 20% від тієї кількості дітей, яких потрібно годувати зараз. Через нестачу кухарів та технічних можливостей частина учнів отримувала холодні страви.

— Ми зараз підключили до перевірок харчування батьків, щоб вони самі контролювали якість. Основна проблема в тому, що місто, як і інші міста України, не було готове до такої великої кількості дітей, яких треба годувати. Раніше ми забезпечували харчування для приблизно 20% від цієї цифри. Тому ні кількість кухарів, ні можливість посадити всіх дітей у столовій не дозволяє давати всім гаряче харчування. Через це часто лунали скарги, що їжа холодна — бо поки все привезуть і роздадуть, вона остигає, – сказав він.

У школах, де немає власних кухонь, місто відмовляється від доставки страв з інших навчальних закладів. Натомість планують укладати договори на кейтеринг — повноцінне приготування їжі на субпідряді. За його словами, модель роботи організації, яка відповідає за харчування, буде частково схожою на принципи КП «Парки»: частина послуг виконуватиметься самостійно, а частина — передаватиметься підрядникам.

— Зараз купуємо підігрівні шафи, щоб подавати гарячу їжу. Також плануємо перейти на формат субпідряду: у школах, де немає столових, не возити страви з інших шкіл, а замовляти кейтеринг — укладати договори на приготування їжі. Поясню на прикладі КП «Парки». Коли вони планували роботу по місту, то порахували: їхніх людей вистачає лише на Заводський район. На інші райони вони проводили тендери і залучали підрядників. Тому, КОП залишається головною організацією, а частину роботи, яку не встигає або не може якісно виконати, вона передаватиме на аутсорс. Нам потрібна одна організація, через яку ми можемо контролювати якість харчування. КОП, як організація, частину робіт, яку не може виконати або виконує неякісно, віддаватиме на аутсорс. Ми так само будемо дивитись, як це працюватиме, і ухвалювати подальші рішення. Бо сума на харчування невелика — її недостатньо, щоб одночасно забезпечити і якісну їжу, і одноразовий посуд, – сказав мер.

Скарги на харчування у школах Миколаєва

Нагадаємо, раніше батьки учнів миколаївських шкіл публікували у соцмережах скарги на безкоштовне харчування — говорили про холодні страви, занижені порції та брудний посуд.

Директор комунального підприємства, відповідального за харчування, Петро Вашеняк заявляв, що особисто перевіряв ситуацію і порції відповідали нормам, а на оприлюднених фото частина страв просто не була видна. Після цього ситуацію перевіряли як комунальне підприємство, так і Держпродспоживслужба, яка повідомила, що офіційних скарг не отримувала.

Цього року всі учні з 1 по 11 клас отримують безкоштовні обіди — витрати покривають держава та міський бюджет.

Після звернень батьків Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надіслало запит до управління освіти. У відповідь міська влада створила комісію за участі представників міськради, Держпродспоживслужби, депутатів та батьків. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили порушення: відсутність гарячої проточної води, посуд із пошкодженою емаллю, нестачу холодильників та проблеми зі зберіганням продуктів, а також недоліки в організації процесу і документації.

Представництво Уповноваженого заявило, що контролюватиме, як місто усуває недоліки. Раніше влада також повідомляла, що розглядає встановлення камер у шкільних їдальнях.