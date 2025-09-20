У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров розповів про організацію харчування в школах. Фото: МикВісті

У Миколаєві думають змінити систему харчування у школах та розділити організацію між різними компаніями, замість того щоб залишати все за одним підприємством

Про це стало відомо під час брифінгу щодо харчування в навчальних закладах Миколаєва, повідомляють «МикВісті».

Заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров зазначив, що зараз прораховуються різні варіанти, але поки рішення немає.

«Ми зараз про це говоримо, думаємо. Ми навіть говорили з Ганною Володимирівною (начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко, — прим.), що можливо по районам подумаємо. Тобто такі варіанти є, ми зараз подумаємо, як їх реалізувати», — сказав Анатолій Петров.

Він також повідомляв, що у школах Миколаєва не вистачає досвідчених кухарів та технологів, адже частина вже звільнилась через важку роботу та низьку зарплату.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.