Не витримують навантаження та низьку зарплату: у школах Миколаєва бракує кухарів і технологів

Анатолій Петров повідомив, що у школах Миколаєва не вистачає досвідчених кухарів та технологів. Фото: "МикВісті"

У школах Миколаєва не вистачає досвідчених кухарів та технологів, адже частина вже звільнилась через важку роботу та низьку зарплату.

Про це стало відомо під час брифінгу щодо харчування в навчальних закладах Миколаєва, повідомляють «МикВісті»

Заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров заявив, що кухарям доводиться працювати увесь день і навіть у вихідні.

— На жаль сьогодні проблема з кадрами в багатьох комунальних підприємствах. На сьогодні немає висококваліфікованих кухарів, технологів, які готові працювати у шкільних їдальнях. Причини дві. Перша — дуже важка робота. Наприклад взяти 55 школу, бригада 6 людей готує на 850 дітей. Вони виходять в 04:00 і закінчують дуже пізно. Вони працюють фактично увесь день. І в суботу та неділю вони виходять, щоб зробити заготовки. І низька оплата праці. Хотілося б, щоб була вищою, тому що зараз оплата трохи вища мінімальної, — зазначив він.

Анатолій Петров додає, раніше кількість дітей, які харчувалися, була меншою, тож і роботи було менше. За його словами, кухарі просто не витримують такого навантаження за зарплату у 10 тисяч гривень.

Брифінгу щодо харчування в навчальних закладах. Фото: "МикВісті"

За словами директора комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Петра Вашеняка, наразі не вистачає близько 100 працівників.

— Дуже багато звільнилися. Десь 100 працівників не вистачає. За останній тиждень звільнилося близько 20 працівників. Причина звільнення — важкий графік роботи, низька заробітна плата. Складне меню, — зазначає Петро Вашеняк.

Нагадаємо, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша. Цю інформацію сьогодні, 19 вересня, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті», підтвердила начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко.

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.