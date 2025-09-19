Не витримують навантаження та низьку зарплату: у школах Миколаєва бракує кухарів і технологів
- Альона Коханчук
13:52, 19 вересня, 2025
У школах Миколаєва не вистачає досвідчених кухарів та технологів, адже частина вже звільнилась через важку роботу та низьку зарплату.
Про це стало відомо під час брифінгу щодо харчування в навчальних закладах Миколаєва, повідомляють «МикВісті»
Заступник міського голови Миколаєва Анатолій Петров заявив, що кухарям доводиться працювати увесь день і навіть у вихідні.
— На жаль сьогодні проблема з кадрами в багатьох комунальних підприємствах. На сьогодні немає висококваліфікованих кухарів, технологів, які готові працювати у шкільних їдальнях. Причини дві. Перша — дуже важка робота. Наприклад взяти 55 школу, бригада 6 людей готує на 850 дітей. Вони виходять в 04:00 і закінчують дуже пізно. Вони працюють фактично увесь день. І в суботу та неділю вони виходять, щоб зробити заготовки. І низька оплата праці. Хотілося б, щоб була вищою, тому що зараз оплата трохи вища мінімальної, — зазначив він.
Анатолій Петров додає, раніше кількість дітей, які харчувалися, була меншою, тож і роботи було менше. За його словами, кухарі просто не витримують такого навантаження за зарплату у 10 тисяч гривень.
За словами директора комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Петра Вашеняка, наразі не вистачає близько 100 працівників.
— Дуже багато звільнилися. Десь 100 працівників не вистачає. За останній тиждень звільнилося близько 20 працівників. Причина звільнення — важкий графік роботи, низька заробітна плата. Складне меню, — зазначає Петро Вашеняк.
Нагадаємо, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша. Цю інформацію сьогодні, 19 вересня, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті», підтвердила начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко.
Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.
Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.
Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.
Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.
Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.
Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.
Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.
