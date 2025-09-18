«Доїдають після інших»: у Миколаєві батьки ліцею Аркаса скаржаться на харчування в шкільній їдальні

У Миколаєві батьки ліцею імені Миколи Аркаса скаржаться на харчування в шкільній їдальні. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

Відео зі скаргою про порушення санітарних норм батьки опублікували у соцмережах, пишуть «МикВісті».

На відео можна побачити, як працівниця харчоблоку пересипає гречку з тарілок учнів гімназії №39 у велику ємність, щоб поставити її на підігрів і знову подати вже дітям ліцею Аркаса. Хоча за правилами така їжа мала б утилізуватися. Крім того, батьки стверджують, що страви до школи привозять не у термоконтейнерах, а у звичайних відрах.

У коментарі «МикВісті» директорка ліцею імені Миколи Аркаса Любов Патлата підтвердила, що нещодавно батьки поскаржились на порушення санітарних норм у шкільній їдальні. Зокрема, йшлося про те, що дітям ліцею подавали страви, які раніше не доїли учні гімназії, або ж їм досипали їжу, щоб створити вигляд, ніби вона свіжа.

— Ми вже почали розслідування. Два дні поспіль приходили батьки, складали відповідні акти, а на понеділок запланували третю перевірку. Але батьки вирішили випередити цей процес і виклали відео у соцмережі. У актах зафіксували порушення санітарно-гігієнічних правил. Наприклад, коли обідають діти 39-ї школи, салат не прибирають, а просто досипають. Так само й з порціями — їжу, яку не доїли, могли додавати нашим дітям. Були випадки, коли недопиті компоти зливали в одну каструлю й розливали повторно. Саме на це батьки звертали увагу у своїх письмових зауваженнях та пропозиціях, — розповіла Любов Патлата.

Вона каже, що наразі вже склали два акти зі скаргами, а третій планували написати після контрольної перевірки батьків у понеділок. Залежно від результатів, скарги хотіли передали до відповідних служб.

— Два акти зі скаргами ми вже склали, третій планували зробити після контрольного візиту батьків у понеділок. Хотіли подивитися, чи виправиться ситуація. І вже відповідно до ситуації склали б третій акт та направили всі документи до КОП, санстанції та Держпродспоживслужби. Поки що ми нічого не відправляли, — пояснила директорка.

Також про цей інцидент адміністрація ліцею повідомляла в Управління освіти. Там відповіли, що батьки мають право перевіряти роботу їдальні.

— Ми зателефонували й сказали, що батьки приходять і контролюють ситуацію. Нам відповіли: без проблем, це їхнє право,— розповіла Любов Патлата.

Вона додала, що на зауваження та скарги працівники комунально-виробничого підприємства, яке забезпечує харчування у школах, не відреагували. Хоча мова йде про дотримання санітарних норм та здоров’я дітей.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєві

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.