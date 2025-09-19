В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що в школі в каші знайшли опариша: «Жалкую, що одразу викинули»
-
- Катерина Середа
-
•
-
13:18, 19 вересня, 2025
-
У перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша. Цю інформацію сьогодні, 19 вересня, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті», підтвердила начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко.
Вона повідомила, що інцидент стався в одній зі шкіл Заводського району міста, але в якій конкретно - невідомо. Зазначимо, що до редакції «МикВісті» надходили звернення від батьків учнів кількох шкіл міста, які повідомляли про цей інцидент, прикріплюючи фото та відео, однак до сьогодні цю інформацію офіційно не підтверджували.
— Близько 5 керівників шкіл телефонували мені і говорили, що це сталось у них. Я кажу, що це не у них. Це було у нас в одній із шкіл Заводського району. Цього опариша бачили. Єдине, що мені хотілося б, щоб його не відразу викинули до смітника. Щоб його притримали. Його відразу просто взяли і викинули. Коли я отримала цю інформацію, я зателефонувала до Петра Петровича, у них була доставка цього куліша, то на КОП була та сама партія продуктів доставлена, що і до всіх закладів освіти. У них один постачальник. Вони заїхали в місто, і розвозять по тих об’єктах, які визначило комунальне підприємство. КП у себе почало розкривати мішки з цією крупою, шукали. Сказали, що там нічого не знайшли. Заклад освіти, де стався цей інцидент, пішов у себе розкривати на кухні мішки, - розказала Ганна Личко.
На це директор комунального підприємства з організації харчування у навчальних закладах Петро Вашеняк сказав, що крупу перевірили на всіх об’єктах, і «ніде цього не було.
— Але такий факт був, на вилці він (опариш, - прим.) був. Жалкую, що його одразу викинули, - відповіла йому Ганна Личко.
На питання журналістки «МикВісті» щодо того, чи була проведена якась робота з постачальником, Петро Вашеняк сказав, що «все якісне».
—Так є відео і фото, і начальниця управління підтверджує, що це було, - сказала журналістка.
— Цей опариш не з крупи. Не може опариш, якщо ви розумієте, що це…, - сказав Петро Вашеняк.
— Він би зварився, розчинився, - продовжив заступник міського голови Анатолій Петров.
— Да, може звалився, мабуть хтось його поклав, - сказав представник КОПа.
— Може це шкільний жарт? Ми уже так думали, - сказав віцемер Миколаєва.
— Ви розумієте, ці опариши продаються у риболовному магазині. Якщо хтось розуміє, коли його надягаєш на гачок, він розривається, - сказав Петро Вашеняк.
Привіт! Я — Катерина Середа, авторка цього матеріалу.
Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.
Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.
Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.
Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.Приєднатись до Клубу МикВісті
Відповідачи на питання медіа, чи міг опариш «впасти» в кашу, Анатолій Петров допустив таку вірогідність.
— Він або упав з чогось, або його поклали. Ну десь він взявся. Він же не може у готовій страві вирости за 25 хвилин. З опаришем так, ми всі бачили, тут дуже багато питань, - сказав Анатолій Петров.
Скарги на харчуванням у школах Миколаєві
Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.
Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.
Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.
Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.
Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.
Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.
Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.
Останні новини про: Харчування в школах
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.