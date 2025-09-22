Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    22 вересня, 2025

  • 25.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 25.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити відеоспостереження

У Миколаєві розглядають можливість встановлення камер відеоспостереження. Фото: У Миколаєві розглядають можливість встановлення камер відеоспостереження. Фото: «МикВісті»

Після скарг на якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва міська влада розглядає можливість встановлення камер відеоспостереження.

Про це 19 вересня під час брифінгу повідомив заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров, пишуть «МикВісті».

За його словами, нині у школах уже встановлені зовнішні камери та частково — у сховищах, де під час повітряних тривог перебуває найбільше дітей. Однак він додав, що в їдальнях та на кухнях теж необхідно встановити камери.

— Це недешево. Ми встановили камери зовнішні у закладах освіти. На територіях. І то ще не в усіх. Встановили також у сховищах, але й там поки не скрізь. Зараз плануємо встановити в коридорах закладів освіти. Думаю, що з часом потрібно всюди камери, не тільки в їдальнях», — сказав Анатолій Петров.

Реклама

Під час брифінгу журналістка «МикВісті» зауважила, що камери відеоспостереження могли б допомогти контролювати ситуацію на кухні, адже учні та батьки скаржаться не стільки на меню, скільки на маленькі порції, порушення технологій приготування, проблеми з санітарією та якість обслуговування На це заступник міського голови Анатолій Петров відповів, що це хороша ідея: «Слушне зауваження, треба, щоб були камери», додав Анатолій Петров.

Нагадаємо, що щомісяця на безкоштовне харчування школярів Миколаєва витрачають близько 21,5 мільйона гривень. 

Як відомо, починаючи початку вересня, у школах Миколаєва, а також в інших прифронтових регіонах організоване безкоштовне харчування школярів 1-11 класів. У Миколаєві годувати школярів почали 8 вересня. І майже з першого дня батьки скаржаться на якість їжі, яку дають дітям, а також порушення санітарних норм у їдальнях.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Батьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна ШевченкоБатьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна Шевченко

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію. 

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням. 

Заступник Миколаївського міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров заявив, що жодне місто в Україні не може забезпечити якісне харчування усіх школярів. 

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша.

Останні новини про: Освіта

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн
У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії
Відеоспостереження у школах: у Миколаєві поступово обладнують навчальні заклади камерами
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Відеоспостереження у школах: у Миколаєві поступово обладнують навчальні заклади камерами
У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії
Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

На Миколаївщині побудують новий водопровід для Софіївської громади

3 години тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay