Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити відеоспостереження

У Миколаєві розглядають можливість встановлення камер відеоспостереження. Фото: «МикВісті»

Після скарг на якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва міська влада розглядає можливість встановлення камер відеоспостереження.

Про це 19 вересня під час брифінгу повідомив заступник міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров, пишуть «МикВісті».

За його словами, нині у школах уже встановлені зовнішні камери та частково — у сховищах, де під час повітряних тривог перебуває найбільше дітей. Однак він додав, що в їдальнях та на кухнях теж необхідно встановити камери.

— Це недешево. Ми встановили камери зовнішні у закладах освіти. На територіях. І то ще не в усіх. Встановили також у сховищах, але й там поки не скрізь. Зараз плануємо встановити в коридорах закладів освіти. Думаю, що з часом потрібно всюди камери, не тільки в їдальнях», — сказав Анатолій Петров.

Під час брифінгу журналістка «МикВісті» зауважила, що камери відеоспостереження могли б допомогти контролювати ситуацію на кухні, адже учні та батьки скаржаться не стільки на меню, скільки на маленькі порції, порушення технологій приготування, проблеми з санітарією та якість обслуговування На це заступник міського голови Анатолій Петров відповів, що це хороша ідея: «Слушне зауваження, треба, щоб були камери», додав Анатолій Петров.

Нагадаємо, що щомісяця на безкоштовне харчування школярів Миколаєва витрачають близько 21,5 мільйона гривень.

Як відомо, починаючи початку вересня, у школах Миколаєва, а також в інших прифронтових регіонах організоване безкоштовне харчування школярів 1-11 класів. У Миколаєві годувати школярів почали 8 вересня. І майже з першого дня батьки скаржаться на якість їжі, яку дають дітям, а також порушення санітарних норм у їдальнях.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Батьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна Шевченко

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Заступник Миколаївського міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров заявив, що жодне місто в Україні не може забезпечити якісне харчування усіх школярів.

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша.