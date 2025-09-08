У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»

У понеділок, 8 вересня, у школах Миколаєва почали безкоштовно годувати учнів 5–11 класів.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко нагадала, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити безкоштовне харчування для всіх класів у прифронтових регіонах, зокрема й у Миколаєві та області.

— У місті функціонує 64 заклади загальної середньої освіти, 13 із них працюють повністю дистанційно, решта — очно або у змішаному форматі. Якщо торік безкоштовно харчувалися лише учні початкових класів за рахунок державної субвенції та співфінансування з міського бюджету, то відтепер у прифронтових регіонах харчування отримують усі школярі з 1 по 11 клас. Основне фінансування йде з державного бюджету — до 70%, решта покривається коштом міста, — пояснила Ганна Личко.

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: «МикВісті»

Вона зазначила, що торік безкоштовно харчувалися близько 8 тисяч школярів, а цього року — вже майже 21 тисяча. За її словами, для керівників шкіл це додаткове навантаження, адже потрібно організувати навчальний процес і харчування з урахуванням повітряних тривог.

— Торік за державні кошти безкоштовно харчувалося близько 8 тисяч учнів початкових класів і дітей із пільгових категорій. Цього року вже харчується майже 21 тисяча школярів: 8 тисяч у початкових класах, близько 9 тисяч — у 5–8 класах та близько 4 тисяч — у 10–11 класах. Варто зазначити, що харчування є важливою складовою формування здорового організму дитини. Водночас для керівників закладів освіти це додаткове навантаження, адже потрібно організувати навчальний процес із урахуванням місткості укриттів і забезпечити таку логістику, щоб усі діти встигли поїсти протягом навчального дня, — каже Ганна Личко.

Виконувач обов’язків директора комунально-виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Дмитро Вашняк зазначив, що цього року у школах запроваджене оновлене меню, яке відповідає стандартам системи Євгена Клопотенка та затверджене Міністерством охорони здоров’я.

— Ми продовжили роботу з удосконалення всіх етапів нашої діяльності: впровадили нове меню відповідно до норм МОЗ і стандартів здорового харчування, забезпечили постачання лише сертифікованої продукції від перевірених постачальників, а також організували додаткове навчання кухарів і персоналу з питань безпеки, гігієни та технологій приготування страв, — пояснив Дмитро Вашняк.

Виконувач обов’язків директора комунально-виробничого підприємства Дмитро Вашняк. Фото: «МикВісті»

За його словами, шкільне меню тепер змінюється щодня, у ньому стало більше овочів та фруктів, а діти харчуються за однаковими принципами здорового раціону.

— Від сьогодні працює затверджене меню. Страви змінюються щодня, ми додали більше овочів і фруктів, щоб діти отримували необхідні вітаміни та збалансоване харчування. Наприклад, сьогодні учні їли салат із капусти, банан, скрамбл та зерновий хліб, — розповів Дмитро Вашняк.

Фоторепортаж

