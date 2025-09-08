Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    8 вересня, 2025

  • 29°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 29° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»

У понеділок, 8 вересня, у школах Миколаєва почали безкоштовно годувати учнів 5–11 класів.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко нагадала, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити безкоштовне харчування для всіх класів у прифронтових регіонах, зокрема й у Миколаєві та області.

— У місті функціонує 64 заклади загальної середньої освіти, 13 із них працюють повністю дистанційно, решта — очно або у змішаному форматі. Якщо торік безкоштовно харчувалися лише учні початкових класів за рахунок державної субвенції та співфінансування з міського бюджету, то відтепер у прифронтових регіонах харчування отримують усі школярі з 1 по 11 клас. Основне фінансування йде з державного бюджету — до 70%, решта покривається коштом міста, — пояснила Ганна Личко.

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: «МикВісті»Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: «МикВісті»

Вона зазначила, що торік безкоштовно харчувалися близько 8 тисяч школярів, а цього року — вже майже 21 тисяча. За її словами, для керівників шкіл це додаткове навантаження, адже потрібно організувати навчальний процес і харчування з урахуванням повітряних тривог.

— Торік за державні кошти безкоштовно харчувалося близько 8 тисяч учнів початкових класів і дітей із пільгових категорій. Цього року вже харчується майже 21 тисяча школярів: 8 тисяч у початкових класах, близько 9 тисяч — у 5–8 класах та близько 4 тисяч — у 10–11 класах. Варто зазначити, що харчування є важливою складовою формування здорового організму дитини. Водночас для керівників закладів освіти це додаткове навантаження, адже потрібно організувати навчальний процес із урахуванням місткості укриттів і забезпечити таку логістику, щоб усі діти встигли поїсти протягом навчального дня, — каже Ганна Личко.

Виконувач обов’язків директора комунально-виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Дмитро Вашняк зазначив, що цього року у школах запроваджене оновлене меню, яке відповідає стандартам системи Євгена Клопотенка та затверджене Міністерством охорони здоров’я.

— Ми продовжили роботу з удосконалення всіх етапів нашої діяльності: впровадили нове меню відповідно до норм МОЗ і стандартів здорового харчування, забезпечили постачання лише сертифікованої продукції від перевірених постачальників, а також організували додаткове навчання кухарів і персоналу з питань безпеки, гігієни та технологій приготування страв, — пояснив Дмитро Вашняк.

Виконувач обов’язків директора комунально-виробничого підприємства Дмитро Вашняк. Фото: «МикВісті»Виконувач обов’язків директора комунально-виробничого підприємства Дмитро Вашняк. Фото: «МикВісті»

За його словами, шкільне меню тепер змінюється щодня, у ньому стало більше овочів та фруктів, а діти харчуються за однаковими принципами здорового раціону.

— Від сьогодні працює затверджене меню. Страви змінюються щодня, ми додали більше овочів і фруктів, щоб діти отримували необхідні вітаміни та збалансоване харчування. Наприклад, сьогодні учні їли салат із капусти, банан, скрамбл та зерновий хліб, — розповів Дмитро Вашняк.

Фоторепортаж

У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»
У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»У школах Миколаєва запровадили безоплатне харчування для учнів 5–11 класів. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планують витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає

Раніше повідомлялось, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу.

Останні новини про: Школи Миколаєва

На Миколаївщині 27 шкіл залишилися без держсубвенції через малу кількість учнів
У школах можна носити шорти: Миколаївське управління освіти пояснило, як мають вдягатися учні
Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

Аліна Квітко
новини

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень

Аліна Квітко
новини

«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

Даріна Мельничук
новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Школи Миколаєва

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва
У школах можна носити шорти: Миколаївське управління освіти пояснило, як мають вдягатися учні
На Миколаївщині 27 шкіл залишилися без держсубвенції через малу кількість учнів

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Миколаївська ТЕЦ хоче побудувати енергокомплекс за ₴59 млрд: наразі готують техніко-економічну документацію

«Це наша домівка». Як навчає учнів зруйнований 51-й ліцей та чи варто чекати на його відбудову?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay