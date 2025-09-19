Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Анатолій Петров заявив, що школи Миколаєва не готові годувати 100% дітей. Фото:

Заступник Миколаївського міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров заявив, що жодне місто в Україні не може забезпечити якісне харчування усіх школярів.

Про це він сказав сьогодні, 19 вересня, під час брифінгу у мерії Миколаєва щодо ситуації з харчуванням у школах міста, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як відомо, починаючи початку вересня, у школах Миколаєва, а також в інших прифронтових регіонах організоване безкоштовне харчування школярів 1 - 11 класів. У Миколаєві годувати школярів почали 8 вересня. І майже з першого дня батьки скаржаться на якість їжі, яку дають дітям, а також порушення санітарних норм у їдальнях.

За словами заступника мера Миколаєва, місто виявилось не готовим до харчування усіх школярів.

— Будь-яке місто України, у тому числі і ми, станом на сьогодні не готові на 100% до організації харчування 100% учнів. Харчоблоки, які у на сьогодні є, будувались у радянські часи. Змінились ДБН, і в принципі всі харчоблоки, і не тільки в Миколаєві, розраховані на харчування меншої кількості дітей. Раніше, за законом, харчувались початкові класи та пільгові категорії. Якщо брати Миколаїв, то харчувалось приблизно 7-8 тисяч дітей з 46 тисяч. Відповідно, кількість посадкових місць відповідала такій кількості дітей, які годуються. Минулого року ми харчували майже 8 тисяч, а на сьогодні ми годуємо майже 21 тисячу дітей. У нас сьогодні функціонує 52 заклади освіти. 23 школи мають власні їдальні, решта — це буфетна форма і підвезення продуктів. Зараз діти харчуються п’ять перерв підряд. Тому що посадкових місць у нас може бути 150, 200, - сказав Анатолій Петров.

Він не зміг відповісти на питання журналістки «МикВісті» щодо того, чим чим ситуація в Миколаєві відрізняється від інших регіонів, де немає суспільного резонансу навколо теми харчування у школах.

— Навіть не можу сказати…. Я не можу пояснити, чому так, - сказав Анатолій Петров.

Начальниця управління освіти Ганна Личко зауважила, що, можливо проблема в кількості дітей, які навчаються очно та яким мають забезпечити харчування у школі.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєва

Батьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна Шевченко

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.