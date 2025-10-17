13 шкільних їдалень Миколаєва перевірили та знайшли порушення
- Світлана Іванченко
•
14:22, 17 жовтня, 2025
У школах Миколаєва під час перевірок їдальнь виявили порушення в організації дитячого харчування: немає проточної гарячої води, розбитий посуд та проблеми зі зберіганням продуктів.
Як повідомили в Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області, після звернень батьків, омбудсмени надіслали запит до міського управління освіти.
Там відповіли, що міський голова створив спеціальну комісію, до якої увійшли представники влади, Держпродспоживслужби, депутати та батьківська громадськість. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили низку проблем.
Зокрема, у деяких їдальнях не було гарячої проточної води для миття рук, використовувався посуду з пошкодженою емаллю, не вистачало холодильників та порушувалися умови зберігання продуктів. Також виявили проблеми з організацією виробничого процесу і бракеражною документацією.
Омбудсмени запевняють, що тепер будуть стежити за тим, як міська влада і відповідальні служби виконують розпорядження мера, прибирають виявлені недоліки та забезпечують дітям безпечне й якісне харчування.
Раніше повідомлялось, що після скарг на якість харчування у шкільних їдальнях Миколаєва міська влада розглядає можливість встановлення камер відеоспостереження.
Скарги на харчуванням у школах Миколаєва
Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.
Батьки скаржаться на якість харчування дітей у школах Миколаєва, фото: Ганна Шевченко
Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.
Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.
Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.
Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.
Заступник Миколаївського міського голови з соціально-гуманітарних питань Анатолій Петров заявив, що жодне місто в Україні не може забезпечити якісне харчування усіх школярів.
Нагадаємо, у Миколаєві батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса, який тимчасово працює на базі гімназії №39, скаржаться на проблеми з харчуванням у їдальні. За їхніми словами, дітям подають порції, які не доїли школярі гімназії.
В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що у перші дні вересня у школі Миколаєва у каші виявили опариша.
