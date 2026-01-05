 Відключення води 5 січня 2026 у Миколаєві: адреси

Де у Миколаєві сьогодні не буде води через ремонт мережі: адреси

Миколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр МедведенкоМиколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр Медведенко

У понеділок, 5 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на вулиці Нагірна, 87, через що водопостачання припинять також за адресами:

  • вулиця Нагірна, 87/1, 89, 91;
  • вулиця Космонавтів, 124а, 126/1, 126/2, 126/3.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв зробити усе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону.

