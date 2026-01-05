Де у Миколаєві сьогодні не буде води через ремонт мережі: адреси

Миколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр Медведенко

У понеділок, 5 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на вулиці Нагірна, 87, через що водопостачання припинять також за адресами:

вулиця Нагірна, 87/1, 89, 91;

вулиця Космонавтів, 124а, 126/1, 126/2, 126/3.

