Де у Миколаєві сьогодні не буде води через ремонт мережі: адреси
10:28, 05 січня, 2026
У понеділок, 5 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на вулиці Нагірна, 87, через що водопостачання припинять також за адресами:
- вулиця Нагірна, 87/1, 89, 91;
- вулиця Космонавтів, 124а, 126/1, 126/2, 126/3.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пообіцяв зробити усе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону.
