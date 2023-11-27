Голова Чорноморської громади Андрій Дмитренко розкритикував модульні будинки для переселенців, які не оснащені туалетом, ванною кімнатою та кухнею.

Як повідомив він у коментарі «НикВести», такі модульні будинки розраховані на тимчасове перебування людей лише влітку, однак у зимовий період проживати там неможливо.

— Хочу сказати вам чесно, що ще літом воно годиться, а на зиму — ні. Разом з ними ще передали вату, але вона сиплеться. Ми розраховували, що це будуть якісь дерев'яні, як раніше були фінські. От вони були б цікавіші. Але маємо, як кажуть, що маємо, — сказав Андрій Дмитренко.

Всього Чорноморська громада отримала 20 таких модульних будиночків. Наразі з 10 будиночків у громаді створили модульне містечко. Там час від часу живуть жителі Очакова, які шукають прихистку на час російських обстрілів міста, додав Андрій Дмитренко.

Він також повідомив, що громада потребує більш сучасні модульні будинки, які були б розраховані на проживання в них цілий рік.

— Сама історія модульних будинків досить цікава, але виконання ось цих — безглузде. Це табір для тимчасового «стрибку». Вони придумали взимку накривати будиночки якоюсь мінватою (будинки утеплюються мінеральною ватою, дошками й брезентом, — прим.). Це виглядає так, як ми в дитинстві будували халабуди, й в мене халабуди тоді були кращі. Тобто ця історія сама по собі — тільки на літо і тимчасово. Але якщо розвивати цю тему, то у нас є територія з комунікаціями для таких модульних будиночків, як встановлювали у Львові і Бучі. В такі будиночки вже можна поселити людей, і найголовніше — у нас є кого туди поселити, — сказав Андрій Дмитренко.

Варто зазначити, що якістю таких модульних будинків були незадоволені й жителі села Посад-Покровське на Херсонщині.

«Намет поставили, але він не треба, цей намет... Я взяв, кинув у гараж, нехай лежить. А що він тримає? Ось зараз мороз вдарить — все!», — казав раніше один з місцевих мешканців.

Нагадаємо, на Миколаївщині встановили перші сучасні модульні будинки з кухнею, ванною та меблями. Нове житло отримали дві родини з Шевченківської громади.

Водночас селах Первомайської громади Миколаївської області встановлять ще 35 модульних будиночків. До цього там встановили 10 таких будинків.