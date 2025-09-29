  • понеділок

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴630 млн податку на прибуток

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

З січня по серпень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 636,7 мільйона гривень податку на прибуток.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 564 мільйони гривень. Це на 18,5% або на 88 мільйонів більше, ніж за такий самий період торік.

До місцевих бюджетів підприємства сплатили 72,7 мільйона гривень — на 22 мільйони більше, ніж за вісім місяців минулого року.

Окремо великі платники податків спрямували до обласного бюджету 23,8 мільйона гривень, що на 0,5 мільйона перевищує показник за січень — серпень 2024 року.

Нагадаємо, за вісім місяців цього року власники авто перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,3 мільйона гривень транспортного податку.

0
