Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴630 млн податку на прибуток
-
Даріна Мельничук
-
•
-
11:30, 29 вересня, 2025
-
З січня по серпень цього року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 636,7 мільйона гривень податку на прибуток.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зокрема, до державного бюджету надійшло 564 мільйони гривень. Це на 18,5% або на 88 мільйонів більше, ніж за такий самий період торік.
До місцевих бюджетів підприємства сплатили 72,7 мільйона гривень — на 22 мільйони більше, ніж за вісім місяців минулого року.
Окремо великі платники податків спрямували до обласного бюджету 23,8 мільйона гривень, що на 0,5 мільйона перевищує показник за січень — серпень 2024 року.
Нагадаємо, за вісім місяців цього року власники авто перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,3 мільйона гривень транспортного податку.
