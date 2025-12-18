Роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴15 млрд єдиного соцвнеску

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴15 млн єдиного внеску. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–листопаді 2025 року роботодавці Миколаївської області перерахували майже 15,4 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби в області, це на 19,3% (або на 2,5 мільярда гривень) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У податковій службі нагадали, що роботодавці сплачують 22% єдиного внеску за найманих працівників. Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких фінансуються державні соціальні програми, виплата пенсій та матеріальна допомога громадянам.

Раніше повідомлялось, що за сім місяців цього року роботодавці Миколаївщини сплатили до пенсійного та соціальних фондів України 9,4 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).