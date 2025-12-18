 Сесії Миколаївської обласної ради пройшла у очному форматі

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії.

У четвер, 18 грудня, відбулося засідання тридцять третьої позачергової сесії Миколаївської обласної ради у очному форматі. Депутати розглянули 32 питання порядку денного, зокрема звернення до Прем’єр-міністра України щодо актуальних питань Миколаївщини, питання соціально-економічного розвитку області, регулювання мисливської галузі, а також майнові та адміністративні питання.

Першим питанням порядку денного депутати затвердили програму соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2026 рік. Під час опрацювання проєкту на засіданнях постійних комісій були враховані зауваження та пропозиції депутатів, які лягли в основу оновленої редакції документа.

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії.
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада

Окрему увагу під час сесії приділили зверненням обласної ради до Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Зокрема, йшлося про критичний стан автомобільних доріг у регіоні та необхідність ремонту дороги місцевого значення М-13.

Ще одне звернення стосувалося забезпечення права на здобуття освіти в умовах безпекових викликів.

— Ми просимо подовжити терміни реформування системи освіти у області, оскільки через небезпеку ситуація з кількістю дітей близька до катастрофічної. Якщо реформа буде впроваджена, то у половині громад області не буде старшої школи. Тож будемо сподіватися, що Уряд нас почує та піде на поступки для прифронтової області, — зазначив Антон Табунщик.

Крім того, депутати підтримали рішення про призначення директорів Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту та фахового коледжу фізичної культури.

У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада
У Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрадаУ Миколаївській обласній раді відбулося засідання 33-ї сесії. Фото: Миколаївська облрада

Під час засідання розглянули питання про дострокове складання повноважень депутатки Миколаївської обласної ради Віри Миронової.

Переглянути запис засідання та детальніше ознайомитися з проєктами рішень можна на YouTube-каналі обласної ради.

