Миколаївщина купує втричі більше, ніж продає: зовнішня торгівля регіону у цифрах

За період січень–серпень 2025 року зовнішня торгівля Миколаївської області продемонструвала суттєвий дисбаланс — імпорт товарів зріс майже на 63%, тоді як експорт скоротився більш ніж на 22%. Негативне сальдо склало 43,8 мільйона доларів США.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, повідомляють «МикВісті».

Показники імпорту та експорту за період січень-лютий 2025 року на Миколаївщині. Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

За вісім місяців цього року обсяг експорту товарів склав 459,6 мільйона доларів США, що на 22,1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас імпорт зріс до 503,4 мільйона доларів, що на 62,7% більше, ніж торік.

Миколаївські товари експортувалися до 77 країн світу. Найбільші поставки здійснювалися до Туреччини, Італії, Німеччини, Єгипту, Іспанії та Алжиру. Основу експорту традиційно становила аграрна продукція:

зернові культури — 56,7%,

насіння та плоди олійних рослин — 19,9%,

жири та олії тваринного або рослинного походження — 10,9%,

готові харчові продукти — 6,6%.

Імпортні поставки надходили з 90 країн, серед яких лідерами залишаються Китай, Туреччина, США, Велика Британія, Німеччина та Греція. Найбільшу частку в імпорті мали:

машини, обладнання та електротехнічне устаткування — 35%,

засоби наземного транспорту, літальні апарати та плавучі засоби — 19,2%,

мінеральні продукти — 11,3%

