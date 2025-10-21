Миколаївщина купує втричі більше, ніж продає: зовнішня торгівля регіону у цифрах
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
14:35, 21 жовтня, 2025
-
За період січень–серпень 2025 року зовнішня торгівля Миколаївської області продемонструвала суттєвий дисбаланс — імпорт товарів зріс майже на 63%, тоді як експорт скоротився більш ніж на 22%. Негативне сальдо склало 43,8 мільйона доларів США.
Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, повідомляють «МикВісті».
За вісім місяців цього року обсяг експорту товарів склав 459,6 мільйона доларів США, що на 22,1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас імпорт зріс до 503,4 мільйона доларів, що на 62,7% більше, ніж торік.
Миколаївські товари експортувалися до 77 країн світу. Найбільші поставки здійснювалися до Туреччини, Італії, Німеччини, Єгипту, Іспанії та Алжиру. Основу експорту традиційно становила аграрна продукція:
- зернові культури — 56,7%,
- насіння та плоди олійних рослин — 19,9%,
- жири та олії тваринного або рослинного походження — 10,9%,
- готові харчові продукти — 6,6%.
Імпортні поставки надходили з 90 країн, серед яких лідерами залишаються Китай, Туреччина, США, Велика Британія, Німеччина та Греція. Найбільшу частку в імпорті мали:
- машини, обладнання та електротехнічне устаткування — 35%,
- засоби наземного транспорту, літальні апарати та плавучі засоби — 19,2%,
- мінеральні продукти — 11,3%
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у І півріччі 2025 року зовнішня торгівля Миколаївської області зазнала змін: експорт скоротився майже на чверть. Тоді негативне сальдо становить понад 32 мільйони доларів.
Останні новини про: Бізнес та економіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.