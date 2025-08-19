Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

У І півріччі 2025 року зовнішня торгівля Миколаївської області зазнала змін: експорт скоротився майже на чверть, а імпорт зріс майже 63%. Негативне сальдо становить понад 32 мільйони доларів.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, пишуть «МикВісті».

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській областіІнфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

За цей період експортували товарів на понад 338 мільйонів доларів. Це майже 76% від показника першого півріччя 2024 року, тоді як імпорт зріс до майже 371 мільйона доларів або 162,7% від рівня минулого року. 

Слід зазначити, що негативне сальдо становить понад 32 мільйони доларів. У порівнянні з позитивним сальдо 219 мільйонів доларів за аналогічний період у 2024 році. Коефіцієнт покриття імпорту експортом впав до 0,91 проти 1,96 торік.

Особливе зростання імпорту спостерігалося у категорії електричних машин — на понад 62 мільйони доларів, що в 5,5 раза більше, ніж торік. Крім того, на 42% збільшився імпорт ядерних реакторів, машин і котлів, а транспорту (крім залізничного) — на майже 58%.

Експорт жирів та олій упав на понад 42%, насіння та олійних культур — на понад 19%, зернових — на понад 15%. 

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській областіІнфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Найбільші обсяги експорту припали на Туреччину, а імпорту – на Китай. Частка експорту до країн ЄС становила майже 43%, а імпорту — понад 39%. 

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 103 країн світу.

Раніше повідомлялось, за чотири місяці цього року Миколаївщина зменшила експорт товарів та збільшила імпорту. 

Уряд виділив понад ₴30 млн на підтримку вишів Миколаївщини
На Миколаївщині народилось 95 дітей: серед них одна двійня
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴500 млн податку на прибуток
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴500 млн податку на прибуток
На Миколаївщині народилось 95 дітей: серед них одна двійня
Уряд виділив понад ₴30 млн на підтримку вишів Миколаївщини

